“Son pozos sin nombre a la brava. De estos hay uno cada tanto, pero no tienen permisos, no hay seguridad, ni tienen seguro, pero tampoco hay mucho trabajo”, señalan los familiares. “Lo único que hicimos fue entrar a constatar que sí están trabajando, porque tenían dos horas que no les decían nada. También somos familiares igual que ustedes, tenemos hacer una comitiva para que entremos y nos informen, porque no sabemos nada”, aseguró el señor Jaime a las decenas de familiares que permanecen en la entrada de la propiedad donde está el pozo.

“No soy ingeniero, no soy autoridad. Yo solo fui a constatar cuántas bombas estaban trabajando y si está bajando el agua, con la bomba de 3 pulgadas ya bajaron 70 centímetros, van despacito, pero está bajando”, dice el señor Jaime.