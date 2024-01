Padre migrante busca a su hijo; tras operativo del INM en Ciudad Frontera no supo más de él

CIUDAD FRONTERA, COAH- Tras un operativo que inició el Instituto Nacional de Migración en Frontera, Coahuila, para asegurar a personas extranjeras, un hondureño denunció la desaparición de su hijo de apenas 18 años de edad, quien presuntamente fue perseguido por los agentes por calles de esta ciudad.

José Manuel Cruz narró a VANGUARDIA cómo la noche de este domingo, personal del INM arribó acompañado por elementos de diversas corporaciones a los patios de la empresa Ferromex y comenzó a perseguir y detener migrantes.

Aunque él logró correr hacia el refugio de la Iglesia el Verbo Encarnado, en la colonia Occidental, donde sacerdotes brindan ayuda humanitaria a migrantes; su hijo desapareció.

“Del Parque me corretearon, venía para el refugio de la iglesia, digamos a una cuadra mi hijo agarró otro camino, lastimosamente no me hizo caso y no volví a saber de él”, dijo.

José Luis Cruz Acosta, es el nombre del joven quien junto con él salió de su casa en Honduras hace dos semanas, para viajar a Estados Unidos. Desesperado, manifestó que su hijo le envió un mensaje de audio asegurando que lo tiene “la migra”.

“Pero no me dejan tener comunicación con l ni nada, tampoco con su familia allá en Honduras y realmente estoy preocupado”, dijo.