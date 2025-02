Niega Miguel Riquelme ataques a Casa Madero, en Parras

El periodista Carlos Loret de Mola reportó en su columna que el senador Miguel Ángel Riquelme se comunicó para precisar que no está detrás de las protestas contra Casa Madero, en Parras.

Riquelme Solís rechazó también ser el autor intelectual de los incendios que extrañamente ocurren en la histórica casa vinícola.

La acusación contra MARS tiene fundamento en los intereses que el exgobernador maneja en el ahora pueblo comunitario, donde posee hoteles y propiedades, algunas cercanas a Casa Madero.

Desde que era gobernante en Coahuila, Riquelme Solís intentó despojar del agua a la vinícola, pero los dueños denunciaron los hechos a nivel federal e interpusieron varias denuncias formales.

Por eso no extraña que la filtración a la columna Historias de Reportero, del interés desestabilizador de Miguel, sea creíble, pues le llegó de muy buena fuente.

Videos y fotografías en poder de Casa Madero dan cuenta de personajes cercanos al senador en las manifestaciones contra la empresa, según reportan guardias del lugar.

Veremos y diremos...

MADRE PROTECTORA

Como doña Margara Francisca, dicen morenistas en redes sociales, que salió María Guadalupe Mandujano Flores a defender a su hija Cecilia Guadiana de las acusaciones de corrupción.

La viuda del senador Armando Guadiana tiene fama de brava, y sin ambages se dirigió a la denunciante Ale Salazar para pedirle dejar de criticar a su amada Ceci.

“Si no traías dinero para tu campaña no le hubieras entrado”, le espetó a la ex candidata morenista a la alcaldía de Saltillo, luego de que ésta acusó a la senadora de bloquear su campaña.

Hay que reconocer que la señora Mandujano Flores se contuvo y se comportó a la altura, no como aquellos audios privados en los que se le escucha dirigirse a Armando Guadiana de manera airada.

Ojo Américo, mucho ojo...

TRES PARADAS

Derramadero, Ramos Arizpe y Saltillo son las estaciones identificadas en Coahuila para el tren Saltillo-Nuevo Laredo, según la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

En Nuevo León, las paradas obligadas del tren serán en Santa Catarina, Monterrey y Escobedo, y se espera que la construcción de esta importante vía inicie en julio de este año.

El trayecto será de 365 kilómetros y ya iniciaron los proyectos de preinversión, por parte de la empresa ganadora de la licitación.

ARREADA EN PUERTA

La secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, recibirá este viernes al patronato que organiza en Múzquiz la primera arreada de ganado para festejar los cien años de convertirse en ciudad.

La funcionaria estatal estuvo muy activa en estos días en recorridos por la Región Laguna y en reuniones con promotores regionales y municipales de turismo en otras zonas de Coahuila.

La Arreada, que organiza un grupo de ganaderos múzquenses, seguramente impulsará el turismo regional y se convertirá en una tradición, como lo es la cabalgata de Sabinas.

Al tiempo...

AHORA RESULTA

El diputado federal panista, Memo Anaya, reconoció ayer en redes sociales a la presidenta Claudia Sheinbaum por su iniciativa de garantizar un precio justo en la gasolina.

Pero propuso que en lugar de que el combustible cueste 24 pesos por litro, mejor lo fijen en 20 pesos, en beneficio de los mexicanos.

Memo asumió la iniciativa de Sheinbaum Pardo como una reacción a la propuesta albiazul de bajar el precio de la gasolina.

Ya se parece a su paisano, Rubén Moreira, que cuando vio el éxito de la pensión Bienestar de la 4T a adultos mayores de 65 años, propuso sin éxito bajar a 60 años la edad para recibirla.

Ven carro y se les antoja subir...

MUJER DE FUEGO

En Múzquiz, se desató una serie de extraños incendios en distintos sectores de la ciudad, de origen desconocido.

Personal de Protección Civil y del departamento de Bomberos encuentran como explicación la presencia de un pirómano en el pueblo mágico, debido a los casos continuos de fuego.

Sin embargo, los conspiracionistas que nunca faltan, especulan que la autoría intelectual y hasta material de las quemazones son de una mujer a la que llaman coloquialmente “La loca”.

El espinoso asunto se encuentra en manos de las autoridades municipales, que sospechan intentos de desestabilización social y política.

¡Flamígera!