POLITICÓN: Nuevo escándalo en Morena Coahuila; ahora Attolini enfrenta acusación por violencia de género

I. ATRACO

A toda velocidad, el Senado aprobó la reforma al Infonavit que permitirá al gobierno federal disponer de más de 2 billones de pesos del ahorro de los trabajadores. “Ya que les encanta hacer consultas, ¿por qué no les preguntamos a los trabajadores si están de acuerdo en que su dinero se transfiera a una empresa del gobierno?”, cuestionó el panista Marko Cortés durante un acalorado debate. Además de la ley del Infonavit, se reformó la Constitución, por lo que el siguiente paso será su aprobación en al menos 17 Congresos locales para concluir el proceso legislativo... cuestión de tiempo.

II. CONTRASTE

Mientras la reforma al Poder Judicial provocó marchas y protestas masivas, la modificación a la Ley del Infonavit se aprobó entre murmullos. Ni organizaciones civiles, ni cámaras empresariales, ni sindicatos alzaron la voz ante cambios que podrían afectar directamente el patrimonio de millones de trabajadores. Como señaló la oposición en el Senado: la prisa por aprobar la reforma buscaba evitar que los mexicanos entendieran el alcance real de estas modificaciones.

III. TEATRO GUINDA

En más del reality show morenista, el delegado del Bienestar, Américo Villarreal , intentó ayer dar un golpe mediático publicando una fotografía donde aparece sonriente con el diputado federal Antonio Castro , entregándole una fotografía enmarcada de la presidenta Claudia Sheinbaum . La publicación, que sugería un encuentro reciente y una aparente reconciliación entre las facciones morenistas en pugna, venía acompañada de un mensaje sobre diálogo, unidad y transformación. Por un momento, pareció que las aguas se calmaban en el agitado mar guinda local, pero pronto nos enteraremos de la verdad.

IV. TELÓN CAÍDO

El tiro le salió por la culata al delegado Américo cuando el propio Tony Castro aclaró en los comentarios que la reunión había ocurrido hace cuatro meses, el 21 de octubre del 24. El intento de Villarreal por aparentar una reconciliación reciente terminó exponiendo una maniobra... poco hábil. En el ambiente político quedó flotando una pregunta: ¿qué pretendía lograr con este engaño tan evidente? La estrategia, si es que existe alguna, resulta cuando menos extraña.

V. VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

El diputado Antonio Attolini suma un nuevo capítulo que promete mantenerlo en lo que le gusta: el conflicto. Hoy se presentará una denuncia por violencia de género en su contra. La exsecretaria del Ayuntamiento y actual síndica de mayoría de Torreón, Natalia Fernández , acompañada por regidores priistas, formalizará la acusación. El documento sostiene que hay declaraciones del diputado morenista que no son simples exabruptos, sino reflejo de un patrón sistemático de discriminación por género. La denunciante busca medidas cautelares que incluyen desde prohibición de contacto hasta la eliminación de publicaciones ofensivas.

VI. ¿ES UN PATRÓN?

El episodio arroja nueva luz sobre eventos pasados: en diciembre, cuando Attolini soñaba con presidir la mesa directiva del Congreso, su propia bancada le dio la espalda para favorecer a Delia Hernández . En el recinto legislativo retumba el eco de aquella decisión: aunque presumía tener “amarrado” el acuerdo, fueron sus compañeras diputadas quienes lo vetaron, cansadas de un comportamiento hostil que incluía un caso previo de violencia política en contra de una de ellas. Aquella derrota cobra hoy un significado más profundo.

VII. PURA NOVEDAD

¡Vaya que será distinta a cualquier otra la elección que viviremos el primer domingo de junio próximo! De entrada −si su espíritu cívico se sobrepone a todo y decide usted acudir a votar−, le van a entregar ¡10 boletas!, una cifra récord en la historia electoral del país pues, cuando mucho, nos han dado media docena. Seis de esas boletas corresponderán a la elección federal −que organiza el INE − y las cuatro restantes a la local, cuya conducción corresponde al IEC , bajo el mando de Óscar Daniel Rodríguez Fuentes . Luego, cuando usted termine de descifrar cómo votar, tendrá que depositar todas las boletas en la misma urna... porque solamente habrá una.

VIII. HABRÁ QUE TENER PACIENCIA

Otra novedad de lo que ocurrirá en las casillas, nos dicen los que están estudiando los manuales respectivos, es que no habrá cómputo en las casillas, sino que el conteo de los votos se realizará en las sedes distritales, así que no demos esperar a que, como ocurre en las elecciones ordinarias, podamos conocer las tendencias de la votación la misma noche del domingo, porque eso no ocurría. Con suerte, estaremos conociendo los resultados en uno o dos días, dependiendo de cuánta gente vote...

IX. CONCILIADOR