Para la 4T los empresarios son los ‘malos de la película’: presidente de Canacintra Torreón

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto la imagen del empresario como la “mala de la película”, cuando en realidad son los que generan empleo y los que aportan recursos al país, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Delegación Torreón, Carlos González Silva.

Dentro del sector industrial, efectivamente han empresarios no hay actuado correctamente, pero no debe generalizar y la poca expectativa de crecimiento que tenemos en el país se debe a que no existe una alianza o un trabajar en equipo, aclaró.

“Si tomamos a Coahuila como referencia, el crecimiento que ha tendido la entidad, no lo ha tenido gran parte del país, porque aquí, los empresarios trabajan en equipo con el gobierno del estado, mientras que, para el gobierno federal, los empresarios son los malos”.

“Si el gobierno federal forma equipo con los industriales y cada uno asume el rol que le corresponde, podría haber un avance importante; el problema es cuando se dedica a estar dividiendo”, indicó.

“Sin embargo, la aceptación del presidente es alta, tanto en el interior como en el exterior de México, porque definitivamente está atendiendo los rezagos heredados, como es el caso de Pemex, empresa a la que hay que apoyar y fortalecer, pero no es mediante las energías fósiles como se le puede ayudar”, concluyó Carlos González Silva.

El dirigente de los industriales laguneros precisó que hay manera de respaldar a las empresas paraestatales, de manera que contribuye al crecimiento del país, si se involucra a la iniciativa privada que le sabe al manejo de las empresas.

“En otros países, el presupuesto está orientado a la educación, a las universidades; pero aquí están muy restringidas económicamente, porque no le estamos apostando a la educación”, señaló.

Actualmente, dijo, las empresas prósperas son las de intelecto, de innovación, comparadas con las de la industria automotriz, o sea, hay que invertir en educación siempre, apuntó.