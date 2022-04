Pareja le arrebata a su hijo con amenazas de muerte

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Yamileth Meraz tenía seis meses de haber dado a luz a su hijo y apartir de ahí surgió un infierno del que todavía no escapa: Víctor, su pareja la golpeó, la jaló de los cabellos, la encerraba en un cuarto, la amenazaba y ahora tiene cinco meses que no la deja ver a su hijo.

La mujer no sabe dónde está su hijo y señala presunto favoritismo por parte de ministeriales y de funcionarias del Centro de Justicia de Durango.

Yamileth y Víctor se conocieron en 2018. Producto de esa relación nació un hijo. Pero desde el embarazo comenzaron las violencias y manipulaciones. “No me dejaba salir de la casa, tener amistades o reuniones con amigas”, recuerda.

Después de nacido el hijo, en noviembre de 2019, Víctor los llevó a vivir Santa María del Oro, Durango, allá se enteró que tenía antecedentes penales por haber participado en un homicidio.

Bajo amenazas de muerte, Víctor la obligó a firmar un convenio donde ella reconocía que no podía hacerse cargoo de su hijo y una jueza le concedió la guardia y custodia del niño a Víctor.

Yamileth buscó ayuda y encontró apoyo en un refugio de Torreón. Huyó de Santa María del Oro con su hijo. Cuando intentó huir, la familia de Víctor trató de impedírselo. “No vas a llegar ni a las letras cuando te voy a matar y golpear a tu papá”, le gritó por teléfono. Con todo y las amenazas a cuesta, Yamileth huyó. Pero no sería por mucho tiempo.

Dos semanas después de vivir en el refugio, la directora recibió una llamada avisándole que Yamileth tenía una denuncia por retención y sustracción de menores. A la par, elementos de la Dirección Estatal de Investigación detuvieron a su papá.

“Mi mamá me marca llorando, diciéndome que no lo van a soltar hasta que yo saliera. Salgo y estaban los agentes de la DEI en la casa. Me llevan a Vicefiscalía y el ministerio público me dice que le entregue el hijo al señor. Regreso a mi casa, me escondo, pero para proteger a mi hijo”, contó Yamileth.

El maltrato e infidelidades continuaron. Hasta que Víctor la corrió. Yamileth regresó con sus papás a Gómez Palacio. Sin su hijo.

El 10 de junio de 2021, Víctor le marcó para decirle que le regresaría a su hijo y la citó en el municipio de Durango. La violó, le dejó a su hijo y los abandonó en un hotel. Pero a su regreso a Gómez Palacio, Víctor se comunicó y le dijo que siempre no le daría al niño. “Si no regresas conmigo te mato”, volvió a amenazar.

Además de enfrentarse a su expareja, Yamileth también se ha enfrentado a la violencia institucional de las autoridades de Durango. Ella ha interpuesto denuncias por violación, sustracción de menores, violencia familiar, y ninguna avanza. En cambio, las que su expareja interpone, todas caminan.

La víctima presentó su carpeta de violencia familiar, las órdenes de protección que tenía, la constancia del refugio y amenazas de muerte. Un magistrado reconoció las amenazas y dicta que el niño sea regresado a la madre El 8 de marzo un juez citó a Víctor para que entregara al niño, pero nunca llegó.