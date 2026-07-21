Parras: accidente vial deja una joven sin vida y un lesionado

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Coahuila
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    Parras: accidente vial deja una joven sin vida y un lesionado
    Autoridades acordonaron el área mientras peritos realizaban las diligencias tras el accidente ocurrido sobre la carretera estatal Parras-General Cepeda. PEDRO PESINA

La pareja viajaba en una motocicleta que presuntamente no respetó un alto obligatorio e impactó contra una camioneta

PARRAS, COAH.- Un grave accidente de tránsito se registró sobre la carretera estatal que comunica a Parras con General Cepeda, frente al ejido Parras, donde una persona perdió la vida y otra resultó lesionada.

Según los reportes preliminares, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta presuntamente no respetó la señal de alto obligatorio e impactó contra una camioneta.

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Debido a la colisión, ambos ocupantes de la unidad de dos ruedas salieron proyectados y se golpearon contra el parabrisas de la camioneta.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian Osvaldo, de 17 años, conductor de la motocicleta, y su acompañante Abril Celeste, de 18 años.

$!La motocicleta y la camioneta involucradas quedaron a disposición de las autoridades mientras se determina la responsabilidad en el accidente.
La motocicleta y la camioneta involucradas quedaron a disposición de las autoridades mientras se determina la responsabilidad en el accidente. PEDRO PESINA

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Sin embargo, Abril Celeste fue trasladada al Centro de Salud de Parras, donde lamentablemente perdió la vida debido a las lesiones que presentaba.

Cristian Osvaldo, quien indicó ser derechohabiente del IMSS, recibió atención médica y posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Tanto el conductor de la camioneta como la motocicleta quedaron a disposición de la autoridad para las diligencias de ley.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los ocupantes de la motocicleta; la joven fue trasladada al Centro de Salud, donde posteriormente perdió la vida.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los ocupantes de la motocicleta; la joven fue trasladada al Centro de Salud, donde posteriormente perdió la vida. PEDRO PESINA

En el lugar trabajaron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Grupo Cóndor, Bomberos y cuerpos de voluntarios, quienes atendieron el reporte, realizaron el peritaje correspondiente y agilizaron la circulación en la zona.

Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

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