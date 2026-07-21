Parras: accidente vial deja una joven sin vida y un lesionado

PARRAS, COAH.- Un grave accidente de tránsito se registró sobre la carretera estatal que comunica a Parras con General Cepeda, frente al ejido Parras, donde una persona perdió la vida y otra resultó lesionada. Según los reportes preliminares, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta presuntamente no respetó la señal de alto obligatorio e impactó contra una camioneta.

Debido a la colisión, ambos ocupantes de la unidad de dos ruedas salieron proyectados y se golpearon contra el parabrisas de la camioneta. Las víctimas fueron identificadas como Cristian Osvaldo, de 17 años, conductor de la motocicleta, y su acompañante Abril Celeste, de 18 años.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Sin embargo, Abril Celeste fue trasladada al Centro de Salud de Parras, donde lamentablemente perdió la vida debido a las lesiones que presentaba. Cristian Osvaldo, quien indicó ser derechohabiente del IMSS, recibió atención médica y posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Tanto el conductor de la camioneta como la motocicleta quedaron a disposición de la autoridad para las diligencias de ley.