Detenido por obstruir la investigación esposo de Liliana ‘N’, señalada en caso Rocky; veterinario acredita ingreso del perro

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Saltillo
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    Detenido por obstruir la investigación esposo de Liliana ‘N’, señalada en caso Rocky; veterinario acredita ingreso del perro
    Elementos de la Fiscalía General del Estado y corporaciones de apoyo realizaron un cateo en el domicilio de la pareja señalada por el caso de Rocky, diligencia en la que fue detenido Jorge “N”. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El hombre fue asegurado durante un cateo; la Fiscalía mantiene pendiente la declaración de Liliana “N” y descarta versiones sobre un supuesto cambio del can

Mientras permanece activa la búsqueda de Liliana “N” para que rinda su declaración por la investigación que enfrenta tras ser señalada por presuntamente agredir a su perro Rocky en un fraccionamiento al norte de Saltillo, fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que Jorge “N”, esposo de la mujer, permanece detenido por obstruir la investigación.

El caso, que ha generado indignación en redes sociales, se hizo público durante las últimas horas del domingo, cuando comenzó a difundirse un video en el que se observa a una mujer arrastrando a un perro desde la parte trasera de una camioneta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/exige-sociedad-saltillense-justicia-por-maltrato-a-rocky-catean-autoridades-domicilio-de-presunta-agresora-PD22307190

De acuerdo con la investigación, la conductora sería Liliana “N”, quien desde hace algunos meses reside en el fraccionamiento Villa San Miguel. Posteriormente también se difundió otro video en el que presuntamente aparece limpiando rastros de sangre en la cochera del domicilio.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que fue la tarde del lunes cuando elementos de la corporación, en coordinación con la Policía Ambiental, cumplimentaron un cateo en el domicilio, donde fue detenido Jorge “N”.

Según la información recabada por la autoridad, el hombre presuntamente intentó impedir el desarrollo de las primeras diligencias al no facilitar la localización de su esposa para que rindiera su declaración ministerial y, además, habría amenazado a los agentes que participaban en el operativo.

En las últimas horas también han cobrado fuerza en redes sociales versiones impulsadas por algunos manifestantes y organizaciones, quienes aseguran que en la veterinaria Pets Care habría sido sustituido Rocky por otro perro para favorecer a las personas investigadas.

Sobre esos señalamientos, fuentes de la Fiscalía indicaron de manera extraoficial que el médico veterinario no tiene relación con los involucrados y que ya entregó a la autoridad la documentación con la que acredita el ingreso de Rocky a la clínica durante las primeras horas posteriores a los hechos.

La autoridad agregó que el médico veterinario Humberto Baca ha recibido amenazas derivadas del caso, pese a que, aseguraron las mismas fuentes, brinda atención altruista al animal, que permanece en terapia intensiva.

Hasta este martes, Liliana “N” no había rendido su declaración y la Fiscalía informó que mantiene las investigaciones con miras a judicializar el caso.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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