Pasión por ayudar: con vocación de servicio, paramédicos de Cruz Roja salvan la vida de saltillenses

“Es algo muy difícil, la verdad, uno de mis pilares para poder lidiar con esto es mi familia, platicarlo con ellos; no se platica al 100 por ciento porque a veces lo principal es sacar ese sentimiento que puede estar resguardado y así sentirte liberado de esas emociones que se viven en los servicios ”, comenta el paramédico.

“ Fue hace años, por el hospital Magisterio, reportaron un accidente en el cual un niño de cuatro años salió proyectado en un choque... lamentablemente el niño perdió la vida, yo creo que ese es el servicio que más me ha marcado, por ver al menor, a su familia inconsolable” , comentó el paramédico.

HISTORIAS TRÁGICAS

Porque cuando les toca estar de guardia están a expensas de lo que salga, a veces pueden ser días tranquilos pero otros son días marcados por la tragedia, como el 10 de mayo del 2012 cuando se reportó un accidente en la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido carneros, en donde hubo cuatro personas sin vida de los cuales tres eran menores, entre ellas una bebé de 9 meses.

Ese servio fue atendida por Lili Robledo Valdez, quien actualmente es la radiooperadora de ambulancias en el turno nocturno. Lili recuerda que esa tarde ella y su compañero recibieron el reporte de un accidente con personas lesionadas, por lo que se trasladaron al lugar a toda velocidad para brindar el apoyo.

Pero al llegar quedaron en shock, en el lugar tres personas, una mujer y sus dos hijos menores de edad, perdieron la vida, cuando su esposo y padre condujo en estado de ebriedad y se metió debajo de un tráiler, acabado con su familia, mientras él quedó ileso.

Pero esta tragedia aún no terminaba, ya que la menor de nueve meses que fue atendida por Lili, y a la que trasladaron de urgencia a la Clinica del Magisterio, perdió la vida horas después, aumentando más el impacto de este accidente en la memoria de ella.

Sin embargo, esto no ha disminuido su pasión por servir, sus ganas de ayudar ni las de sus compañeros, quienes no consideran que son héroes, sino solo personas que les gusta ver por los demás, por lo que hasta el momento no se arrepienten de formar parte de la Cruz Roja Saltillo.