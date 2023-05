Pelean en redes esposa de Ricardo Mejía y alcaldesa de Múzquiz; habrá denuncia por violencia política

Las redes sociales de los partidos de izquierda en Coahuila se vieron involucrados en una nueva polémica, ahora entre la esposa de Ricardo Mejía Berdeja, candidato a gobernador del Partido del Trabajo, Marlenne Cañas, y la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, quien anunció que debido a las ofensas interpondrá una denuncia por violencia política en razón de género. Fue el pasado fin de semana cuando la esposa del candidato realizó una serie de publicaciones en su página de Facebook, en las que hizo alusión de manera sarcástica a una supuesta problemática al interior de la familia de la alcaldesa.

“Que por favor a mí no me manden mensajes para preguntarme que si Tania Flores le pone el cuerno a su marido. Yo no sé y ni me meto, ahí está el perfil de su esposo, el asesino de animales, pregúntenle a él si así cómo al venado que mató si así de grandes le pusieron los cuernos. Yo desconozco”, expresó la esposa de Ricardo Mejía. Al respecto, la alcaldesa realizó una publicación en respuesta hacia los ataques, en la que asentó una publicación de su esposo donde pidió a Cañas Romero no meterse con su familia, aunque después aseveró que “ya está curtida” en ataques de ese tipo. No obstante, la alcaldesa realizó una transmisión en vivo donde además de pedir el voto por el candidato de Morena, aseveró que Marlenne Cañas fue la razón principal por la cual se separó del proyecto impulsado por Ricardo Mejía en las elecciones de Coahuila y dijo que esta ya ha realizado actos violentos y ofensivos contra otras mujeres que rodeaban su proyecto. TE PUEDE INTERESAR: Tania Flores, alcaldesa de Múzquiz, Coahuila, pide licencia temporal

“Yo me retiré de su campaña por su esposa. Por la violencia política de género que esa mujer ejerce sobre otras mujeres difamando a quienes no comparten su visión. No le importa dañar la imagen y de otra mujer, de mis tres pequeños. Yo pienso: ¿esa va a ser la mujer que va a representar a las familias coahuilenses? Gracias a ella muchos ahorita se están retirando de apoyar a Ricardo Mejía”, expresó. En esta misma transmisión, la alcaldesa adelantó que habrá acciones por la vía legal por violencia política en razón de género; un procedimiento similar al que ya ganó en ocasiones anteriores. “Si ella me está haciendo esto a mí que soy alcaldesa, imagínense lo que puede hacer con las demás”, expresó. Por su parte, Marlenne Cañas realizó otra serie de publicaciones en respuesta donde entre otras cosas le manifestó a Tania Flores que “la que se lleva se aguanta”, y le recomendó una “vacuna contra la rabia”.