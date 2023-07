Perfilan un edición austera de FeriAcero Monclova; próxima semana darán cartelera

MONCLOVA, COAH.- Mario Dávila, alcalde de Monclova, anunció que para la semana entrante se dará a conocer la cartelera completa de la FeriAcero 2023.

El edil declaró en entrevista que al momento se está trabajando con las personas que se van a hacer cargo de organizar esta celebración tradicional de la ciudad, y que es posible que se vaya a concesionar el evento.

Declaró que se presentarán buenos artistas, no obstante, destacó que debido a la crisis económica que se vive en la ciudad y la Región Centro del estado, sin duda traerá cambios en los espectáculos a presentarse.

“Hay una cosa que señalar, la economía de la región no está tan sólida, y en eso consiste la cartelera, no vamos a invertir mucho dinero en una cartelera muy costosa, porque luego no va a salir”, comentó.

Por ahora hay dos espacios que se están analizando para la instalación de la tradicional Feriacero de Monclova, ambos son sobre el bulevar Harold R. Pape y al norte de la ciudad, sin embargo será hasta cuando se presente la cartelera cuando se revele la ubicación de este magno evento en su edición 2023.

“Ahorita está la Feria de San Buenaventura, vamos a esperar que terminen ellos (e) inmediatamente arrancaremos con la promoción, la cartelera, los espacios en venta”, concluyó.