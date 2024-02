Permanecerá plantón en el V. Carranza de Saltillo; Lobos expresan su rechazo al Rector electo en la UAdeC

Los participantes indicaron que el secretario ex oficio del Consejo Electoral, Víctor Sánchez, les extendió una invitación para entablar un diálogo, proponiendo la formación de una comisión de doce personas que representaría al movimiento. No obstante, esta propuesta fue rechazada debido al temor de que el movimiento se vea marginado.

“Nosotros no somos seguidores acríticos, no nos limitamos a obedecer instrucciones y no vamos a aceptar condiciones impuestas. En caso de que haya un diálogo, será conforme a nuestros términos, llevado a cabo en nuestro campamento y no en ninguna institución”, afirmaron los estudiantes.

DENUNCIAN AGRESIONES

Estudiantes que participan en el plantón instalado a las afueras de la casa de estudios, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del Ateneo Fuente, denunciaron haber sido víctimas de presunta violencia y amedrentamiento por parte de las autoridades de la Policía Municipal. Un acta correspondiente ha sido presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del estado.

“Durante el anuncio de la victoria de Pime ayer, una compañera fue violentada en la entrada de rectoría, y varias personas fueron amenazadas por guardias y oficiales armados que resguardaban el evento de Octavio Pimentel. Surge la pregunta sobre la presencia de más de 30 oficiales en el evento. Un testigo, identificado como una persona de derechos humanos, colaboró en la presentación de un acta para prevenir futuras agresiones contra los estudiantes de Jurisprudencia que se unieron al plantón”, expusieron.

VANGUARDIA consultó a la Secretaría General de la Universidad, representada por Víctor Sánchez, quien extendió una invitación a los manifestantes para que se expresen en las instalaciones de la Universidad y así evitar problemas de seguridad en el área pública.

En respuesta, los “Lobos sin Pimentel” afirmaron: “No obedeceremos ninguna orden, no buscamos un diálogo, exigimos el respeto a nuestras demandas. Estableceremos comités de trabajo y demostraremos que la elección fue manipulada. Necesitamos un cambio urgente”.