Pese a que ciudadana entrega pruebas, FGE Coahuila omite investigar y otorgar justicia; CDHEC llama la atención

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación contra la Fiscalía General del Estado en la Laguna, por retrasos y negligencias en una investigación por amenazas en la que incluso la víctima les aportó pruebas para su teoría de caso.

La recomendación 09/2024 fue emitida a raíz de una queja presentada en abril de 2023 por una persona, quien informó a la visitaduría de la CDHEC que la Fiscalía no había presentado novedades, diligencias o acciones de investigación contra una denuncia que había sido interpuesta desde el 2020.

De acuerdo con los detalles de la recomendación, la denuncia fue presentada por la mujer tres años atrás contra un hombre, y después de insistir en que se hiciera justicia, los agentes del Ministerio Público decidieron dejar de recibirla y desechar las pruebas que recopilaba.

“Incluso cuando yo les decía que llevaba unos videos que eran medios de prueba que podían servir en mi carpeta, no me los recibieron. Incluso, un señor ya de edad me recibió la USB que llevaba yo con los videos, los miró y me dijo que eso no representaba nada”, indica la mujer.

La quejosa detalló además ante la CDHEC que, debido a la falta de justicia, el agresor, quien vivía cerca de ella, incluso le manifestaba burlas, mientras seguía violentándola.

“Lo peor de todo es que sigo recibiendo agresiones por parte del señor. Se burlan de mí porque no les han hecho nada los del Ministerio Público. Incluso quiero que quede constancia de que el día 20 de marzo de este año falleció mi esposo y ni por eso nos respetaron. Ellos siguieron ese día y los posteriores con sus agresiones y sus burlas. Entonces, yo ya estoy cansada y en el Ministerio Público no me han ayudado”, indica.

La recomendación fue específicamente contra la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Mesa II, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza en su Región Laguna II.

A raíz del análisis para la recomendación donde la CDHEC también contrastó la denuncia contra la versión de la autoridad, acreditó que sí hubo violaciones a los derechos humanos en modalidad de dilación de la procuración de justicia.

En sus puntos recomendatorios, la CDHEC pidió a la autoridad dar celeridad al caso y realizar las diligencias necesarias en pro de la víctima, brindarle información precisa y oportuna, además de procedimientos administrativos contra los agentes que cometieron las faltas.