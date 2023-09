Pide CRIT Saltillo donación de plástico y aluminio para solventar terapias de rehabilitación

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Saltillo puso en marcha el “Reciclatón” para recolectar 10 toneladas de plástico y aluminio en Saltillo, material que esperan vender y obtener algo de recurso para aplicarlo en beneficio de los niños que acuden a terapia para mejorar su desarrollo neuromusculoesquelético y elevar su calidad de vida.

Herminio Rodríguez Torres, director del CRIT, informó que a nivel nacional el objetivo es recolectar 90 toneladas. Confían en que la sociedad se sume a esta campaña y lleve el material a las instalaciones de cada Centro de Rehabilitación en el País.

“Lo que queremos fomentar es el cuidado de planeta, la concienciación sobre el uso responsable de todos los materiales que se utilizan en nuestra vida, el PET, el plástico, prácticamente está en todos lados, pero si somos responsables en su cuidado, en su confinamiento y no lo revolvemos con otros materiales o lo tiramos en las calles, podemos hacer conciencia”, agregó.

“Al final, esperamos venderlo, no es que te paguen mucho, para poder convertirlo en un pequeño donativo para el CRIT. Aquí vamos por 10 toneladas, que es muchísimo, porque tú puedes ver una traila o un camión de medio tonelada lleno de plástico y suma unos cuantos kilos, pareciera mucho, pero son pocos kilos”, indicó.

El material puede llevarse a las instalaciones del CRIT, ubicadas en el Centro Metropolitano, de las 08:00 a las 14:00 horas.

“Lo que les pedimos es que venga limpio y que vengan separados, que no vengan mezclados con residuos porque, además de que generan suciedad, los recicladores no nos lo reciben”, pidió.

“Una invitación a seguir siendo parte de construir buenas historias, de construir un mejor País, donde tu donativo, tu generosidad se pueda convertir en esperanza para una persona que lo necesita, que no has visto, que no conoces, pero a la cual la vas a apoyar para que su sueño permanezca, que su rehabilitación no se vea interrumpida y que el día de mañana sea un ciudadano productivo, feliz, pleno”, dijo el dirtector del CRIT.

Desde el silencio, indicó, las personas pueden ser parte de un proceso para construir historias de éxito, de felicidad.