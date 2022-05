El diputado federal Jericó Abramo Masso pidió reglas claras y piso parejo en el proceso de selección para el candidato del PRI a la Gubernatura de Coahuila, rumbo a la contienda electoral del 4 de junio de 2023.

Tras la declaración del presidente estatal del tricolor, Rodrigo Fuentes, de abrir la consulta a la militancia y simpatizantes, señaló que todavía no hay diálogo con los posibles aspirantes ni transparencia en los mecanismos con los que el partido tomará decisiones.

“Yo quiero ser candidato a gobernador del PRI, esperaré las reglas cladas, espero que haya transparencia en la aplicación de las mismas, que no haya simulaciones y que realmente busquen el diálogo, la unidad y el triunfo”, enfatizó en rueda de prensa este jueves.

En ese sentido, recordó que desde diciembre pasado hizo pública su intención para contender por la Gubernatura.

“En una aspiración legítima dije: quiero aspirar, tengo la preparación, he subido la escalera, seis campañas electorales ganadas en Saltillo nos dan la forleza de decir con mucha humildad, tengo la experiencia, permítanme participar.

“Pedí piso parejo, pedí que se abriera el partido, que no hubiera cargadas (...) llegamos al mes de abril, y volví a decir por qué no ha habido una declaración del partido para abrir las bases, y hace dos días Rigo Fuentes declaró que no ve con malos ojos que el PRI pueda abrir la consulta a las bases y simpatizantes”, señaló el legislador.

En ese sentido, consideró que activos del tricolor como Verónica Martínez, Hilda Flores y Manolo Jiménez tienen los mismos méritos que él para aspirar a la candidatura de Coahuila; y declaró que respalda el trabajo realizado por el gobernador Miguel Riquelme.

“Vamos a construir una verdadera agenda democrática, para que el PRI recupere la confianza de la gente con buenas acciones. Creo que el Gobernador de Coahuila ha hecho un buen trabajo. ¿Hay que continuar con el buen trabajo del Gobernador? Sí. Y hay que modificar algunas cosas, cada Gobierno que llega debe seguir lo bueno, corregir lo malo e incluir lo que haga falta”, manifestó.

Para ello, reiteró que busca la unidad y no busca desquebrajar al partido, por lo que no aspiraría a la candidatura con otro partido y esperará las reglas que establezca el partido, con la apiración de que exista un “real piso parejo”.

Y, en el caso de que el INE estableciera que la candidata a la Gubernatura de Coahuila por el PRI debe ser mujer, entonces “yo seré el primero en levantar la mano para apoyarla en todo”.