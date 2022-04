Piedras Negras: denuncian acoso jovencitas; detienen al presunto responsable

“Yo iba caminando y él estaba en la esquina, después empezó a seguirme y me abrazo por la espalma y yo me tire al piso y grite, se asusto y camino hacia atrás y me dijo que estaba jugando porque trabajábamos juntos, yo le dije que no era cierto porque yo nunca lo había visto”, comentó.

Asimismo, dijo que gracias a que un señor se acercaba, el agresor decidió irse, sin embargo, trato de seguirla nuevamente en su vehículo.

Sandra “N” quien también acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia, comentó que una semana antes esta misma persona la había seguido en el vehículo, ofreciéndole llevarla y diciéndole palabras obscenas.

Agregó Sandra que una semana después esta misma persona aparece por la misma calle y esta vez intenta subirla a su vehículo, jaloneándola de un brazo.

“Yo iba de camino a mi trabajo y me lo encontré estacionado en la calle y seguí caminando y me llego de frente y me empezó a jalonear, lo que hice fue intentar soltarme y pegarle para que me soltara, pude zafarme y le llame a una amiga, quien fue por mí”, comentó.

“Yo creo que esta persona mide alrededor de 1.65, medio relleno, como de tes aperlada y traía short, camisa blanca, tenis negros y gorra negra”, expresó. Y añadio: “Después de que publico en redes sociales lo que me paso, 4 chavas más me mandaron mensaje diciendo que les había ocurrido lo mismo, pero solo una de ellas me acompaño a denunciarlo”.