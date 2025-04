Anuncia Alcalde de Piedras Negras liquidación de trabajadores sindicalizados de Obras Públicas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Gobierno Municipal de Piedras Negras ha anunciado el inicio del proceso de liquidación de los trabajadores sindicalizados del área de Obras Públicas, tras un análisis financiero y operativo que determinó la falta de viabilidad de su permanencia.

El alcalde Jacobo Rodríguez informó a través de sus redes sociales que esta decisión, aunque difícil, responde a la necesidad de transparentar el gasto público y optimizar recursos. Señaló que, durante varias administraciones, el tema se había postergado, pero su gestión lo enfrenta con responsabilidad.

Actualmente, el sindicato agrupa a 120 trabajadores, con un costo mensual de 3.5 millones de pesos, lo que equivale a 42 millones de pesos anuales. Entre las condiciones laborales establecidas en algunos contratos, figuran cláusulas que han generado debate, como la suspensión de actividades en caso de falla de equipo, además de múltiples beneficios adicionales que incluyen:

- Un incremento salarial del 15 por ciento, pese al ajuste del 12 por ciento ya recibido este 2025.

- Días extra por prima de antigüedad, beneficio no contemplado para empleados gubernamentales.

- Bonificaciones como ayuda para útiles escolares, terrenos para vivienda y viajes turísticos.

- 57 por ciento de prima vacacional, además de bonos alimentarios.

Ante este escenario, Rodríguez enfatizó que no se firmará un contrato colectivo bajo condiciones que no representen un equilibrio financiero y un beneficio para la ciudadanía. Asimismo, aseguró que la medida no afectará los derechos laborales, ya que los trabajadores serán liquidados conforme a la ley y se les ofrecerá la posibilidad de recontratación como personal de confianza, con prestaciones ajustadas a sus funciones.

El Gobierno Municipal estima que, aun considerando algunas recontrataciones, la reestructuración generará un ahorro anual de 21 millones de pesos.