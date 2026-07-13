Coahuila: incertidumbre por revisiones al T-MEC frenarán inversiones y empleo, asegura economista

El especialista explicó que, aunque el tratado seguirá vigente, la posibilidad de modificar sus condiciones comerciales cada 12 meses elimina la certeza jurídica que requieren los inversionistas para proyectos de largo plazo. “Las empresas que destinan inversiones millonarias buscan estabilidad por al menos una década antes de establecerse en un país”, puntualizó.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La permanencia de revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera un escenario de incertidumbre que podría desalentar nuevas inversiones y limitar el crecimiento económico del país, advirtió el economista local Héctor Javier Rodríguez.

Rodríguez alertó que esta situación no solo frenaría la llegada de nuevas compañías, sino que también podría motivar a industrias ya instaladas en México a trasladar sus operaciones a naciones con reglas comerciales más estables y favorables para la producción y exportación.

El también empresario subrayó la alta dependencia de México respecto a Estados Unidos: más del 30 por ciento de la economía nacional está vinculada a las exportaciones hacia ese mercado. En contraste, el comercio con México representa apenas entre el 3 y el 4 por ciento de la economía estadounidense, lo que amplifica el impacto para el país.

De mantenerse este panorama, México difícilmente alcanzará tasas de crecimiento superiores al 1 por ciento anual, muy por debajo del 4 o 5 por ciento que, dijo, serían necesarias para fortalecer la economía y atraer mayores inversiones.

Finalmente, Rodríguez advirtió que las principales repercusiones se reflejarán en una menor generación de empleos, menos oportunidades para jóvenes recién egresados, salarios poco competitivos y un menor dinamismo para el comercio y los prestadores de servicios que dependen de la actividad industrial y del intercambio con Estados Unidos.