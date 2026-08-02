La cultura de la transa en México

En el reciente Mundial de futbol tuvimos una exhibición rotunda de la cultura de la trampa. Desde su primer partido y hasta el último que jugó, la selección de Argentina dio una muestra nítida de lo que en México conocemos como ser gandalla, tramposo, sucio y desleal, futbolísticamente hablando. Y no fue excepcional, no fue cosa de uno o dos elementos: varios de sus jugadores, empezando por el mismísimo Lionel Messi, actuaron absolutamente alejados del llamado fair play una y otra vez. Algún amigo posteaba por ahí que ellos “sí saben jugar una Copa del Mundo”. No. Confundir la garra, la entrega, la pasión, el meter la pierna fuerte y el dejar la vida en la cancha para defender la camiseta de nuestros amores; mezclar eso con la transa y la mala leche, con la intencionalidad del daño y la artimaña, es inadmisible. Y si además a todo ello le sumamos la ayuda injusta que le brindó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a través de arbitrajes sesgados, que gracias a la tecnología de esta época quedaron grabados y fueron exhibidos en redes sociales de todo el mundo, no tenemos más remedio que remitirnos al origen de esa cultura de la triquiñuela futbolística, retroceder hasta recordar aquel tongo descarado del Mundial de 1978, cuando la detestable dictadura militar argentina consiguió un inaudito 6-0 contra Perú, equipo ya eliminado que se dejó golear (observe los videos en YouTube) para que Argentina avanzara inmerecidamente a la final y con ello eliminara a Brasil por diferencia de goles.

Para más datos, en aquella ocasión la FIFA programó el encuentro Argentina-Perú después del partido entre Brasil y Polonia, lo que permitió a los argentinos conocer previamente la diferencia de goles que necesitaban para clasificarse a la final. También fue muy polémica la visita del dictador Jorge Videla al vestuario peruano justo antes del inicio del partido. ¿Qué demonios hacía ahí? En esa ocasión, El Gráfico, aquel famoso semanario deportivo local, cabeceó “Hazaña Argentina”. Hazaña. Vaya. Entonces hacer trampa fue (1978) y sigue siendo (2026) una admirable hazaña. Increíble. Avalar eso y además festejarlo en calidad de un verdadero orgullo nacional, festinarlo como un patrimonio para heredar a la sociedad en forma de legado patriótico, y encima hacerlo sin el menor recato, termina por generar ese sentimiento narcisista de que es válido atropellar todo con tal de conseguir un objetivo que, al masificarlo y socializarlo, se purifica, se dignifica y pierde su origen oscuro e ilegítimo. Y por ello, por todo ello, resulta que en serio te crees que eres mejor que los demás, una raza superior a aquellas nacionalidades que no hacen trampa y que, en consecuencia, no consiguen ser campeones. En México engendramos en el siglo pasado nuestra propia versión, nuestro propio huevo de la serpiente con la identidad priista que se volvió política masiva en cualquier municipio: el que no transa, no avanza. ¿Moral? Eso es un árbol que da moras. La corrupción ha sido el peor problema de nuestro país porque implicó cultivar una profunda cultura de la trampa en todos los sectores de la sociedad, desde la mordida a un policía de tránsito hasta las fortunas millonarias de presidentes, gobernadores y funcionarios que contaminaron todo, absolutamente todo el aparato burocrático de la república. Lana para engrasar. “El que no roba, aunque sea poquito, es bien pendejo”, me dijo un día un diputado federal oaxaqueño en una inusual tertulia en la que un alcalde mexiquense, también del PRI, acuñó aquello de: “Confirmo”.

¿Qué hacen algunos jóvenes ante eso? Desgraciadamente, lo mismo que les inculcaron: transar, trampear. Comprar un examen. Darle una lana a alguien para engañar y abusar, o eres muy wey, eres muy pendejo. Corromper, dejarse corromper, da igual; el resultado de la ecuación es el mismo: joder a alguien más, al futbolista que jugó limpiamente, al alumno que se mató estudiando. A veces con mucho sufrimiento y sacrificio, pero afortunadamente tarde o temprano la ética y la honestidad se imponen y las transas quedan exhibidas. jp.becerra.acosta.m@gmail.com @jpbecerraacosta