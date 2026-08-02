La necesidad del cronismo juvenil

Luego de la memorable gestión del doctor Javier Guerrero Romero , cronista oficial de la Ciudad de Durango, la presidencia de la ANACCCIM corresponde ahora a Ubaldo Acosta Gallegos, cronista oficial del municipio de Asientos, Aguascalientes. Potenciando el dicho del laborioso cronista universitario José Jaime Castro Reséndiz , el congreso representó “una fiesta de la palabra”.

Del 29 de julio al 1 de agosto de 2026 se desarrolló en los pueblos mágicos de Aguascalientes y en su capital el Cuadragésimo Octavo Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas (ANACCCIM). Participé en calidad de cronista municipal de Bustamante, Nuevo León, y como expresidente de esta asociación, cuya primera fundación cumplirá 50 años en abril de 2027. En 2022, durante mi gestión, en los tiempos rudos de la pospandemia –cuando murieron muchos cronistas–, la asociación fue refundada, lo que permitió incorporar cronistas de pueblos originarios, comunidades universitarias y barrios.

Actualmente, la asociación reúne a 168 integrantes, quienes trabajamos de manera honorífica en nuestras respectivas ciudades o comunidades. La mayoría son de la tercera edad, aunque también hay miembros de la cuarta. Son escasos los jóvenes que participan en la ANACCCIM, por lo que he instado al consejo consultivo a promover su incorporación para elevar su proporción en el próximo congreso, que presidirá el sabio cronista oficial de Chihuahua, Rubén Beltrán Acosta.

Es bien sabido que, sin la presencia de nuevas generaciones en las organizaciones que puedan tomar la estafeta de los adultos, estas tienden a desaparecer. Afortunadamente, desde hace más de una década existe un semillero infantil y juvenil, responsabilidad iniciada por la profesora Ruty Mejía y continuada por la también docente Sara Martínez Rincón.

En el país, el cronista sinaloense Ernesto Gatica, la lagunera Carola Sánchez y la poblana Genoveva Cruz, junto con los nuevoleoneses Hernán Farías Gómez (Rayones), Lilia Idalia Alanís García (Allende), Alberto González Porras (Aramberri) y Erasmo Leal (China), han apoyado la importante labor de promover el ejercicio de la crónica entre niños y jóvenes.

Entre las nuevas generaciones destacan Rafael Alberto González Porras, recién nombrado presidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León “José P. Saldaña”, y la auxiliar de Villaldama, maestra María Leslie Carolina Delgado Aguilar.

Otro joven destacable es Omar Sánchez Gutiérrez, cronista de Tepezalá, Aguascalientes, quien asumirá la responsabilidad de organizar un secretariado o una comisión de cronistas juveniles con la meta de afiliar a 40 nuevos miembros a la ANACCCIM. El maestro Marco Antonio Orozco, quien ha sido en dos ocasiones presidente de la asociación, ahora preside la Comisión de Estatutos y será el encargado de redactar una cláusula que arrope oficialmente la presencia de este sector juvenil.