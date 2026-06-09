Fallece paciente con quemaduras graves; daño en vías respiratorias complicó su estado

El médico explicó que, si bien las quemaduras corporales representaban un cuadro delicado, la afectación más crítica se registró en las vías respiratorias, debido a las lesiones sufridas en el rostro. Esta condición comprometió seriamente su estado de salud desde el momento de su ingreso al nosocomio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El paciente que ingresó al Hospital General de Piedras Negras con quemaduras de gravedad falleció debido a las complicaciones derivadas de sus lesiones, informó el director de la institución, Agustín Aguilar.

Aguilar detalló que, al arribar al hospital, se activó de inmediato el protocolo de atención para pacientes con quemaduras graves. El hombre fue intubado para proteger la vía aérea y posteriormente trasladado al quirófano, donde se realizaron procedimientos de limpieza y manejo especializado de las zonas afectadas.

Posteriormente, fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde recibió reposición de líquidos, monitoreo permanente y cuidados especializados. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, las complicaciones derivadas de sus lesiones resultaron irreversibles.

El director subrayó que el Hospital General cuenta con medicamentos, insumos y personal capacitado para atender emergencias de esta naturaleza. Aunque los pacientes con quemaduras severas suelen ser tratados por especialistas en cirugía plástica —servicio con el que no cuenta la institución—, aseguró que los cirujanos del hospital están certificados y poseen amplia experiencia en el manejo de este tipo de casos.

Respecto a la atención de menores de edad, Aguilar destacó que existe una coordinación permanente con instituciones especializadas para garantizar el tratamiento más adecuado de acuerdo con la gravedad de las lesiones.