Fallece paciente con quemaduras graves; daño en vías respiratorias complicó su estado

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Fallece paciente con quemaduras graves; daño en vías respiratorias complicó su estado
    Un paciente con quemaduras graves falleció en el Hospital General de Piedras Negras debido a la severidad de sus lesiones. ESPECIAL

La principal complicación fue el daño en las vías respiratorias provocado por quemaduras en el rostro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El paciente que ingresó al Hospital General de Piedras Negras con quemaduras de gravedad falleció debido a las complicaciones derivadas de sus lesiones, informó el director de la institución, Agustín Aguilar.

El médico explicó que, si bien las quemaduras corporales representaban un cuadro delicado, la afectación más crítica se registró en las vías respiratorias, debido a las lesiones sufridas en el rostro. Esta condición comprometió seriamente su estado de salud desde el momento de su ingreso al nosocomio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-llaman-a-hombres-a-romper-estigmas-y-priorizar-su-salud-mental-DH21263752

Aguilar detalló que, al arribar al hospital, se activó de inmediato el protocolo de atención para pacientes con quemaduras graves. El hombre fue intubado para proteger la vía aérea y posteriormente trasladado al quirófano, donde se realizaron procedimientos de limpieza y manejo especializado de las zonas afectadas.

Posteriormente, fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde recibió reposición de líquidos, monitoreo permanente y cuidados especializados. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, las complicaciones derivadas de sus lesiones resultaron irreversibles.

El director subrayó que el Hospital General cuenta con medicamentos, insumos y personal capacitado para atender emergencias de esta naturaleza. Aunque los pacientes con quemaduras severas suelen ser tratados por especialistas en cirugía plástica —servicio con el que no cuenta la institución—, aseguró que los cirujanos del hospital están certificados y poseen amplia experiencia en el manejo de este tipo de casos.

Respecto a la atención de menores de edad, Aguilar destacó que existe una coordinación permanente con instituciones especializadas para garantizar el tratamiento más adecuado de acuerdo con la gravedad de las lesiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/intensifican-fumigaciones-contra-el-dengue-en-colonias-de-piedras-negras-FH21263776

Recordó que en diversas ocasiones se ha gestionado el traslado de pacientes pediátricos a centros médicos de Texas, siguiendo el protocolo establecido, que contempla brindar inicialmente la atención de urgencia en Piedras Negras y, posteriormente, valorar la necesidad de canalizarlos a unidades de alta especialidad para asegurar una atención integral y oportuna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Hospitales

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tropezón morenista

Tropezón morenista
true

El turno de Adán Augusto; investigación en EU alcanza a Andy
true

POLITICÓN: ¿Por qué Manolo Jiménez eligió la unidad tras arrasar en las elecciones?
El festival, organizado con motivo del Mundial de fútbol, ofrecerá espacios de convivencia familiar con actividades recreativas, opciones gastronómicas y la transmisión de los encuentros deportivos.

Garantizan orden legal para la realización del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Los trabajos en el sector buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal previo a las actividades programadas para octubre.

Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila
Brandon Villarreal encabeza la lista de peloteros saraperos nominados al clásico de media temporada.

Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?
Estados Unidos está tomando precauciones para que la plaga del gusano barrenador en tierras americanas no se incremente.

El aumento de casos de gusano barrenador en EU moviliza a las autoridades
La muerte del líder supremo Ali Jameneí al inicio del conflicto y su sucesión dinástica han dejado a los opositores desilusionados, quienes ven cómo se esfuman sus esperanzas de un verdadero cambio político.

Los iraníes sufren la destrucción de meses de guerra y el aumento de precios