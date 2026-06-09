Piedras Negras: Llaman a hombres a romper estigmas y priorizar su salud mental

Contreras señaló que aún existen barreras culturales que llevan a muchos varones a reprimir sus emociones o evitar la atención psicológica por temor a ser considerados vulnerables o débiles.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria 01, Minerva Contreras, exhortó a la población, en especial a los hombres, a derribar los estigmas que persisten en torno al cuidado emocional y a buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

Estas creencias, dijo, han impedido durante años que los hombres atiendan oportunamente problemas como la ansiedad, la depresión y otros trastornos emocionales que afectan de manera significativa su calidad de vida.

La funcionaria subrayó que la salud mental debe recibir la misma importancia que la salud física, pues ambas son pilares del bienestar integral.

“Así como el cuerpo puede enfermarse y requerir atención médica, la mente también necesita cuidados y tratamiento”, enfatizó.

Advirtió que ignorar los problemas emocionales puede tener repercusiones en el ámbito familiar, laboral y social. Por ello, insistió en la necesidad de acudir a los servicios especializados sin temor al qué dirán.

Asimismo, invitó a los hombres a acercarse a las unidades de salud mental con la misma naturalidad con la que acuden a revisar su presión arterial o atender cualquier padecimiento físico.

Finalmente, extendió el llamado a las mujeres, quienes suelen desempeñar un papel clave como cuidadoras dentro del hogar. Les pidió mantenerse atentas a posibles señales de riesgo o cambios en el comportamiento de hijos, esposos o padres, y buscar orientación profesional cuando identifiquen situaciones que requieran atención especializada.