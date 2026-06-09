Intensifican fumigaciones contra el dengue en colonias de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Intensifican fumigaciones contra el dengue en colonias de Piedras Negras
    La Jurisdicción Sanitaria Uno reforzó las acciones de fumigación en diversos sectores de la ciudad mediante brigadas que operan en turnos matutinos y vespertinos. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Autoridades sanitarias exhortan a eliminar criaderos y colaborar con las brigadas para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de proteger la salud de la población y disminuir la presencia del mosquito transmisor del dengue, la Jurisdicción Sanitaria 01 reforzó las acciones de fumigación en diversos sectores de la ciudad mediante brigadas que operan en turnos matutinos y vespertinos.

La coordinadora de Salud, Priscila López Hernández, informó que estas labores se mantienen de manera permanente como parte de la estrategia preventiva impulsada por la Secretaría de Salud para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-llaman-a-hombres-a-romper-estigmas-y-priorizar-su-salud-mental-DH21263752

Desde la tarde del lunes, cuadrillas del Departamento de Vectores iniciaron trabajos a partir de las 19:00 horas en la colonia Mundo Nuevo, aplicando insecticida en calles y espacios habitacionales.

La funcionaria exhortó a los vecinos de las colonias atendidas a colaborar con las brigadas, manteniendo abiertas puertas y ventanas durante el paso de las unidades fumigadoras. Esto permite que el producto ingrese a los domicilios y tenga mayor efectividad.

Asimismo, recordó que la fumigación es una medida complementaria y que la eliminación de criaderos sigue siendo la principal herramienta para combatir al mosquito. Por ello, recomendó retirar cacharros, recipientes y objetos que acumulen agua en patios y azoteas.

López Hernández adelantó que este martes por la mañana las brigadas recorrerán las colonias 28 de Junio, Loma Bonita y Hacienda La Escondida, dentro del calendario de cobertura establecido para atender las áreas prioritarias.

Finalmente, señaló que la Jurisdicción Sanitaria Uno continuará informando diariamente sobre las rutas de fumigación, con el propósito de que la ciudadanía participe activamente en las medidas preventivas y contribuya a mantener a Piedras Negras libre de brotes epidémicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dengue
Prevención
Salud

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tropezón morenista

Tropezón morenista
true

El turno de Adán Augusto; investigación en EU alcanza a Andy
true

POLITICÓN: ¿Por qué Manolo Jiménez eligió la unidad tras arrasar en las elecciones?
El festival, organizado con motivo del Mundial de fútbol, ofrecerá espacios de convivencia familiar con actividades recreativas, opciones gastronómicas y la transmisión de los encuentros deportivos.

Garantizan orden legal para la realización del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Los trabajos en el sector buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal previo a las actividades programadas para octubre.

Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila
Brandon Villarreal encabeza la lista de peloteros saraperos nominados al clásico de media temporada.

Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?
Estados Unidos está tomando precauciones para que la plaga del gusano barrenador en tierras americanas no se incremente.

El aumento de casos de gusano barrenador en EU moviliza a las autoridades
La muerte del líder supremo Ali Jameneí al inicio del conflicto y su sucesión dinástica han dejado a los opositores desilusionados, quienes ven cómo se esfuman sus esperanzas de un verdadero cambio político.

Los iraníes sufren la destrucción de meses de guerra y el aumento de precios