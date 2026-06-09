Intensifican fumigaciones contra el dengue en colonias de Piedras Negras

La coordinadora de Salud, Priscila López Hernández, informó que estas labores se mantienen de manera permanente como parte de la estrategia preventiva impulsada por la Secretaría de Salud para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de proteger la salud de la población y disminuir la presencia del mosquito transmisor del dengue, la Jurisdicción Sanitaria 01 reforzó las acciones de fumigación en diversos sectores de la ciudad mediante brigadas que operan en turnos matutinos y vespertinos.

Desde la tarde del lunes, cuadrillas del Departamento de Vectores iniciaron trabajos a partir de las 19:00 horas en la colonia Mundo Nuevo, aplicando insecticida en calles y espacios habitacionales.

La funcionaria exhortó a los vecinos de las colonias atendidas a colaborar con las brigadas, manteniendo abiertas puertas y ventanas durante el paso de las unidades fumigadoras. Esto permite que el producto ingrese a los domicilios y tenga mayor efectividad.

Asimismo, recordó que la fumigación es una medida complementaria y que la eliminación de criaderos sigue siendo la principal herramienta para combatir al mosquito. Por ello, recomendó retirar cacharros, recipientes y objetos que acumulen agua en patios y azoteas.

López Hernández adelantó que este martes por la mañana las brigadas recorrerán las colonias 28 de Junio, Loma Bonita y Hacienda La Escondida, dentro del calendario de cobertura establecido para atender las áreas prioritarias.

Finalmente, señaló que la Jurisdicción Sanitaria Uno continuará informando diariamente sobre las rutas de fumigación, con el propósito de que la ciudadanía participe activamente en las medidas preventivas y contribuya a mantener a Piedras Negras libre de brotes epidémicos.