Habrá mano dura al transporte público de Piedras Negras; van más de 2 mil infracciones

Durante una conferencia matutina encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, en representación del alcalde Jacobo Rodríguez, el director de Transporte, Homero Castro, presentó el balance mensual de resultados, destacando el fortalecimiento de los operativos de inspección y control en taxis y transporte urbano.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Dirección de Transporte Municipal de Piedras Negras reportó este martes un incremento en las acciones de supervisión y regulación del servicio público, al informar que durante la actual administración se han aplicado 2 mil 145 infracciones y suspendido a 70 operadores por incumplir el Reglamento de Transporte.

De enero a julio de 2026 fueron levantadas 455 infracciones por faltas administrativas, cifra que contrasta con las apenas ocho sanciones registradas en el mismo periodo de 2023, reflejando un incremento derivado del reforzamiento de las labores de vigilancia.

En cuanto a las medidas disciplinarias, 70 operadores fueron suspendidos por diversas irregularidades. Del total, 41 fueron sancionados por conducir taxis en estado de ebriedad, 20 recibieron baja definitiva por conductas inapropiadas hacia los usuarios y nueve fueron suspendidos por encontrarse bajo los efectos de sustancias intoxicantes.

La dependencia también informó avances en la regularización administrativa del servicio. Entre enero y junio se efectuaron 561 pagos por concepto de derechos de ruta, de los cuales 518 corresponden a taxis y 43 al transporte urbano. Además, se han expedido 495 cédulas de identificación para operadores y entregado 490 títulos de concesión, mientras que 28 expedientes permanecen en trámite.

Como parte de la estrategia de modernización, Homero Castro anunció la incorporación del quinto taxi eléctrico al servicio de la ciudad, con el objetivo de impulsar un transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente.