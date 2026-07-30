Piedras Negras: comerciantes del Mercado Zaragoza piden mayor promoción turística

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Locatarios del Mercado Zaragoza, en Piedras Negras, solicitaron al gobierno municipal implementar acciones que impulsen el turismo y reactiven las ventas en el centro histórico de la ciudad.

El Mercado Zaragoza, inaugurado en 1902 bajo un diseño Art Nouveau, es considerado uno de los espacios más representativos de Piedras Negras. Los comerciantes señalaron que, con una estrategia de promoción, podría recuperar su atractivo y convertirse nuevamente en un punto de referencia para visitantes.