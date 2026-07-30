Piedras Negras: comerciantes del Mercado Zaragoza piden mayor promoción turística

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    Piedras Negras: comerciantes del Mercado Zaragoza piden mayor promoción turística
    Locatarios del Mercado Zaragoza solicitaron al gobierno municipal implementar acciones que impulsen el turismo y reactiven las ventas en el centro histórico de la ciudad. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Locatarios proponen acciones para atraer visitantes y reactivar las ventas en el tradicional centro de comercio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Locatarios del Mercado Zaragoza, en Piedras Negras, solicitaron al gobierno municipal implementar acciones que impulsen el turismo y reactiven las ventas en el centro histórico de la ciudad.

El Mercado Zaragoza, inaugurado en 1902 bajo un diseño Art Nouveau, es considerado uno de los espacios más representativos de Piedras Negras. Los comerciantes señalaron que, con una estrategia de promoción, podría recuperar su atractivo y convertirse nuevamente en un punto de referencia para visitantes.

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Entre las propuestas destacan el embellecimiento de calles, la colocación de adornos y la organización de actividades culturales y recreativas para atraer visitantes. Los locatarios advirtieron que la baja afluencia turística ha reducido sus ingresos, con caídas de entre 30 y 50 por ciento en las ventas.

Los comerciantes pidieron trabajar de manera conjunta con las autoridades para diseñar acciones permanentes que fortalezcan el turismo y beneficien a las familias que dependen de este tradicional mercado.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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