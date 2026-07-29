Agua potable y purificada cumple con la norma sanitaria en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las muestras de agua potable, así como las obtenidas en plantas purificadoras e hielerías de Piedras Negras, cumplen con la normatividad sanitaria vigente, informó el coordinador de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Ernesto Morales. El funcionario explicó que de manera permanente se realizan verificaciones en establecimientos dedicados a la purificación y comercialización de agua, además de enviar muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública, en Saltillo, donde se practican análisis microbiológicos y físico-químicos. Hasta el momento, señaló, todos los resultados se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normativa.

En relación con los reportes ciudadanos sobre la presencia de agua turbia en algunos domicilios, Morales aclaró que esta condición no representa un riesgo para la salud, ya que el agua conserva niveles adecuados de cloración. Indicó que la turbiedad puede originarse por la presencia de sedimentos acumulados en “líneas muertas” de la red de distribución o como consecuencia de trabajos de reparación y mantenimiento en las tuberías. Asimismo, explicó que el agua que abastece a Piedras Negras proviene del río Bravo, donde durante la temporada de lluvias se incrementa la presencia de sedimentos. No obstante, aseguró que estos son retirados durante el proceso de potabilización antes de que el agua sea distribuida a la población.

Respecto a las plantas purificadoras, señaló que utilizan agua proveniente de la red pública y la someten a procesos adicionales de filtración y purificación, como sistemas de carbón activado, con el propósito de ofrecer un producto cristalino y apto para el consumo humano. Finalmente, Ernesto Morales informó que semanalmente se realizan muestreos en distintos puntos de la ciudad para verificar los niveles de cloro residual en la red de distribución y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de turbiedad persistente al organismo operador del agua, a fin de que pueda ser atendido oportunamente.