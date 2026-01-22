Hallan 16 kilos de cristal en auto abandonado sobre la Nava–Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un vehículo abandonado sobre la carretera federal 57, en el tramo Nava–Allende, fue el escenario del aseguramiento de aproximadamente 16 kilogramos de metanfetamina durante un operativo conjunto de autoridades estatales y federales.

El hallazgo se registró la mañana del miércoles, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila realizaban recorridos de vigilancia en la región norte del estado. El automóvil localizado es un Chevrolet Cruze 2016, color blanco, estacionado cerca de un vivero, a la altura de las antiguas oficinas de Micare. Tras varios minutos sin ocupantes, las autoridades decidieron inspeccionar la unidad.

Durante la revisión del vehículo, se encontraron 16 paquetes encintados que contenían metanfetamina, droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 16 kilogramos. La sustancia y el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones, ya que se trata de un delito federal.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, señaló que hasta el momento se desconoce a quién pertenece la unidad y que las pesquisas se centran en identificar al propietario mediante la revisión de placas y documentos del vehículo. Asimismo, destacó que las pruebas periciales confirmarán el tipo de droga y su peso exacto.

El operativo forma parte de los recorridos de prevención y vigilancia que realizan de manera conjunta la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Coahuila en la región norte I. Las autoridades indicaron que este aseguramiento busca combatir la distribución de drogas en la zona y reforzar las acciones contra el narcotráfico.

No se reportaron personas detenidas durante el decomiso, y se mantiene el seguimiento de la investigación para determinar posibles responsables. Las autoridades anticiparon que en las próximas horas se podría ampliar la información sobre este hallazgo, que representa un golpe al tráfico de metanfetaminas en la región.

(Con información de medios locales)