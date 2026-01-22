Hallan 16 kilos de cristal en auto abandonado sobre la Nava–Allende

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 22 enero 2026
    Hallan 16 kilos de cristal en auto abandonado sobre la Nava–Allende
    La droga y el automóvil quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. FOTO: REDES SOCIALES

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se realizan investigaciones para determinar a quién pertenece el vehículo abandonado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un vehículo abandonado sobre la carretera federal 57, en el tramo Nava–Allende, fue el escenario del aseguramiento de aproximadamente 16 kilogramos de metanfetamina durante un operativo conjunto de autoridades estatales y federales.

El hallazgo se registró la mañana del miércoles, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila realizaban recorridos de vigilancia en la región norte del estado. El automóvil localizado es un Chevrolet Cruze 2016, color blanco, estacionado cerca de un vivero, a la altura de las antiguas oficinas de Micare. Tras varios minutos sin ocupantes, las autoridades decidieron inspeccionar la unidad.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan 30 kilos de marihuana en rancho del ejido El Centinela, en Piedras Negras

Durante la revisión del vehículo, se encontraron 16 paquetes encintados que contenían metanfetamina, droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 16 kilogramos. La sustancia y el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones, ya que se trata de un delito federal.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, señaló que hasta el momento se desconoce a quién pertenece la unidad y que las pesquisas se centran en identificar al propietario mediante la revisión de placas y documentos del vehículo. Asimismo, destacó que las pruebas periciales confirmarán el tipo de droga y su peso exacto.

El operativo forma parte de los recorridos de prevención y vigilancia que realizan de manera conjunta la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Coahuila en la región norte I. Las autoridades indicaron que este aseguramiento busca combatir la distribución de drogas en la zona y reforzar las acciones contra el narcotráfico.

No se reportaron personas detenidas durante el decomiso, y se mantiene el seguimiento de la investigación para determinar posibles responsables. Las autoridades anticiparon que en las próximas horas se podría ampliar la información sobre este hallazgo, que representa un golpe al tráfico de metanfetaminas en la región.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Drogas
Seguridad
operativos

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se ven en la 4T proyectados

Se ven en la 4T proyectados
true

Ofrece México 37 tributos a Trump, pero los cárteles son como una hidra
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
El sujeto fue vinculado a proceso en una audiencia a puerta cerrada.

Enfermero del ISSSTE violó a su hijastra durante seis años, en Saltillo
“Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oÌr y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean”, indicó.

Afirma Premio Nobel que Trump ha perdido el sentido de la realidad
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina