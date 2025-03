Llaman a verificar sellos: Salud Coahuila alerta sobre garrafones sin seguridad

Recomiendan no consumir agua purificada que no tenga sello de seguridad para evitar riesgos sanitarios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria No. 01, Ernesto Morales Iglesias, recomendó a la población no adquirir garrafones de agua purificada que no cuenten con sellos de seguridad, ya que podrían representar un riesgo para la salud.

Señaló que actualmente se realizan visitas de verificación a las empresas que comercializan agua purificada, revisando la infraestructura sanitaria de las plantas. Hasta el momento, aseguró que las condiciones han sido satisfactorias.

Morales Iglesias aclaró que, hasta ahora, ni la Dirección de Regulación Sanitaria ni la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han emitido alertas sobre la posible liberación de sustancias nocivas por la exposición prolongada de los garrafones al sol.

“Muchas veces existe el tabú de que, si los garrafones se asolean, el plástico podría liberar sustancias dañinas que, a largo plazo, causarían enfermedades graves. Sin embargo, hemos analizado los productos y hasta ahora no hemos detectado anomalías”, subrayó.

El funcionario reiteró la invitación a la ciudadanía para que evite consumir agua purificada de garrafones sin sellos de seguridad y revise que los envases no presenten residuos o sustancias extrañas.

Finalmente, recomendó que, al utilizar máquinas expendedoras de agua, las personas limpien y desinfecten bien sus garrafones antes de llenarlos, para garantizar un consumo seguro.