Nuevamente llaman la atención al Municipio de Piedras Negras por atentar contra libertad de familiares de desaparecidos

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una nueva recomendación contra el Ayuntamiento de Piedras Negras por limitar la libertad de expresión de familiares de personas desaparecidas.

La recomendación 34/2024 se emitió a raíz de las quejas presentadas por el colectivo Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras. Durante una actividad de pega de volantes realizada a mediados de abril de este año, los integrantes del colectivo fueron amedrentados por diversas autoridades que intentaron obligarlos a retirarse.

“Nos reunimos los integrantes de la asociación para realizar una actividad propia de la búsqueda de nuestros familiares, que consiste en colocar volantes en postes y lugares visibles. Al estar en la Macroplaza, nos dimos cuenta de que una persona que dijo ser jardinero del municipio comenzó a arrancarlos con una navaja. Al preguntarle por qué lo hacía, nos dijo que daban mal aspecto a la plaza”, señala la queja de uno de los integrantes de la asociación.

En el caso presentado ante la visitaduría regional de Piedras Negras, las familias señalaron que, además de este funcionario, también fueron amedrentadas por personal de seguridad y, en particular, por el enlace municipal del Puente Internacional número 1, quienes estaban plenamente identificados como funcionarios.

“Fueron hacia donde estábamos, nos empezaron a grabar con sus celulares particulares y nos dijeron que no podíamos pegar fichas porque el reglamento de la plaza lo prohibía. Les dije que no podían grabarme, pero no me hicieron caso. Luego de esto, seguimos nuestro recorrido”, indica la queja.

Tras analizar la queja y las versiones otorgadas por el municipio, la CDHEC acreditó que el personal de la Presidencia Municipal de Piedras Negras violó los derechos humanos de los denunciantes, atentando contra el derecho a la libertad de expresión, la legalidad y la seguridad jurídica.

En los puntos recomendatorios, la CDHEC solicitó garantías de no repetición de actos similares, así como procedimientos administrativos contra los funcionarios involucrados.

La recomendación incluye otros dos puntos importantes: que el municipio publique la recomendación en sus redes sociales y explique la importancia de la libertad de expresión, y que provea a la organización de los materiales necesarios para realizar sus actividades de volanteo.

Esta recomendación es la segunda que la CDHEC emite contra la autoridad municipal por actos similares. En la recomendación 18/2024, el mismo colectivo reportó que la alcaldesa los había expulsado de un paseo recién inaugurado en la localidad, argumentando que “daban mala imagen”.