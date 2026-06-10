Piedras Negras: fallece persona dentro de módulo del INE; suspenden actividades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una persona falleció este miércoles al interior del Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Piedras Negras, luego de presentar una emergencia médica mientras se encontraba en las instalaciones, informó el organismo electoral mediante un comunicado. De acuerdo con la información oficial, tras registrarse la situación se solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, la persona perdió la vida en el lugar.

El INE señaló que, para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades competentes, las actividades del módulo fueron suspendidas durante el resto de la jornada. Asimismo, el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos de la persona fallecida. Según información que circula en redes sociales, la emergencia ocurrió en las oficinas ubicadas sobre la avenida Lázaro Benavides, en la colonia Palmas de Piedras Negras. Las mismas versiones refieren que la víctima tendría entre 57 y 60 años de edad. De acuerdo con los datos difundidos en diferentes páginas, paramédicos acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, no fue posible salvarle la vida. También trascendió que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con una mujer identificada como Inocencia, quien habría señalado que su esposo padecía enfermedades cardíacas.

Las versiones que circulan indican que la pareja acudió al módulo del INE para realizar trámites relacionados con la credencial para votar y que, mientras esperaba atención, el hombre presuntamente se desvaneció y cayó de su propia altura, por lo que se solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia. Según los reportes difundidos, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con la que se determinarán las causas exactas del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la persona ni las circunstancias que originaron la emergencia médica.

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