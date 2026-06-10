Continúan amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila; se registra nuevo caso en Colegio San José

Autoridades del Colegio San José, en Saltillo, activaron los protocolos de seguridad luego de que el pasado martes fuera localizado un mensaje con una amenaza en un sanitario de hombres del nivel secundaria. Directivos del plantel informaron que, tras detectar el mensaje, se levantó el reporte correspondiente y se puso en marcha el protocolo de actuación establecido por la Secretaría de Educación y el reglamento interno de la institución.

Como parte de las medidas preventivas, este miércoles se realizó una revisión de mochilas al ingreso de los estudiantes de este nivel. En la actividad participaron madres y padres de familia, además de contar con el apoyo de elementos de Seguridad Pública. De acuerdo con la institución, durante la revisión no se localizaron objetos que representaran un riesgo para la comunidad escolar. Únicamente se detectaron algunos artículos no permitidos por el reglamento interno, como marcadores permanentes.

La dirección señaló que continuará con acciones permanentes de vigilancia y supervisión para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente, además de mantener presencia constante de directivos y maestros dentro de las instalaciones. Este caso se suma a una serie de amenazas similares reportadas en distintos planteles educativos de Coahuila desde abril pasado. En la mayoría de los incidentes, los mensajes han sido escritos en sanitarios escolares. Entre los casos registrados recientemente se encuentran amenazas en el CBTIS 156 del ejido La Joya, en Torreón; la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila; la Secundaria Técnica Número 1 de Torreón; el CBTIS 34 de Piedras Negras; la secundaria Eulalio Gutiérrez y el Colegio María Montessori, en Saltillo; así como el Instituto Cumbres de Piedras Negras y la primaria Ramón Garza de la Rosa, en Saltillo, donde se reportó uno de los incidentes más recientes el pasado 6 de mayo.

Las autoridades escolares informaron que las investigaciones continuarán durante los próximos días para identificar a los responsables de la amenaza. En caso de ser localizados, recibirán las sanciones correspondientes conforme al reglamento interno del colegio. Además, como parte de las acciones preventivas, personal del área de proximidad de la Policía Municipal acudirá al plantel para impartir pláticas dirigidas a los estudiantes de secundaria sobre prevención y seguridad.

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