Refuerzan orientación sobre salud sexual para adolescentes en la Región Norte

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Piedras Negras
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    Refuerzan orientación sobre salud sexual para adolescentes en la Región Norte
    Iván Padilla Castillo, coordinador de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó que se reforzaron las acciones de orientación sobre métodos de planificación familiar. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Buscan prevenir embarazos no planificados y promover el acceso informado a métodos de planificación familiar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de prevenir embarazos no planificados y promover el bienestar de la juventud en la Región Norte, autoridades de salud reforzaron las acciones de orientación sobre métodos de planificación familiar dirigidas especialmente a adolescentes. Así lo informó Iván Padilla Castillo, coordinador de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

Las actividades buscan acercar información confiable y directa a los jóvenes. Además de difundir los métodos disponibles, durante las sesiones se atienden dudas y se desmienten mitos relacionados con el uso de anticonceptivos, con el objetivo de promover decisiones informadas.

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Padilla Castillo explicó que el personal de salud también impulsa el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La intención es que los adolescentes cuenten con herramientas que les permitan vivir esta etapa de manera responsable y con acceso a información adecuada.

Las autoridades señalaron que toda orientación se brinda bajo un marco de respeto a la individualidad de cada joven. Asimismo, se procura que la información se adapte a sus necesidades y circunstancias, atendiendo cada caso con sensibilidad y acompañamiento profesional.

El programa reconoce que muchos adolescentes deciden iniciar su vida sexual. Por ello, el enfoque institucional se centra en la prevención y el acompañamiento médico integral, más que en emitir juicios sobre las decisiones personales de los jóvenes.

La meta es que quienes mantienen relaciones sexuales tengan acceso a un método de planificación adecuado y de libre elección. Con ello, se busca contribuir a la reducción de embarazos a temprana edad y favorecer que los jóvenes continúen desarrollando sus proyectos de vida.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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