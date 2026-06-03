Refuerzan orientación sobre salud sexual para adolescentes en la Región Norte

Las actividades buscan acercar información confiable y directa a los jóvenes. Además de difundir los métodos disponibles, durante las sesiones se atienden dudas y se desmienten mitos relacionados con el uso de anticonceptivos, con el objetivo de promover decisiones informadas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de prevenir embarazos no planificados y promover el bienestar de la juventud en la Región Norte , autoridades de salud reforzaron las acciones de orientación sobre métodos de planificación familiar dirigidas especialmente a adolescentes. Así lo informó Iván Padilla Castillo, coordinador de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

Padilla Castillo explicó que el personal de salud también impulsa el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La intención es que los adolescentes cuenten con herramientas que les permitan vivir esta etapa de manera responsable y con acceso a información adecuada.

Las autoridades señalaron que toda orientación se brinda bajo un marco de respeto a la individualidad de cada joven. Asimismo, se procura que la información se adapte a sus necesidades y circunstancias, atendiendo cada caso con sensibilidad y acompañamiento profesional.

El programa reconoce que muchos adolescentes deciden iniciar su vida sexual. Por ello, el enfoque institucional se centra en la prevención y el acompañamiento médico integral, más que en emitir juicios sobre las decisiones personales de los jóvenes.

La meta es que quienes mantienen relaciones sexuales tengan acceso a un método de planificación adecuado y de libre elección. Con ello, se busca contribuir a la reducción de embarazos a temprana edad y favorecer que los jóvenes continúen desarrollando sus proyectos de vida.

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