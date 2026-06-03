Llama Obispo de Piedras Negras a ejercer el voto

El prelado destacó la importancia del proceso democrático y señaló que la participación política es una responsabilidad que corresponde a cada ciudadano. Por ello, exhortó a emitir un voto consciente e informado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras , Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, llamó a la ciudadanía a participar en la próxima jornada electoral y ejercer su derecho al voto de manera responsable.

“Hay que hacerlo de manera responsable, cada uno de acuerdo con sus propias opciones políticas, conociendo a los candidatos, sus propuestas y buscando siempre el bienestar de nuestro estado”, expresó.

Miranda Guardiola señaló que Coahuila tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional mediante la celebración de unos comicios ejemplares.

En ese sentido, insistió en la importancia de que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de paz, respeto y fraternidad, donde prevalezca el diálogo por encima de las diferencias partidistas.