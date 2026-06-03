Llama Obispo de Piedras Negras a ejercer el voto

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    Llama Obispo de Piedras Negras a ejercer el voto
    El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, hizo un llamado a la ciudadanía para que cumpla con su deber cívico el próximo domingo 7 de junio. ARCHIVO

Alfonso Gerardo Miranda Guardiola pidió a la ciudadanía participar en las elecciones mediante el voto informado y privilegiar el respeto durante la jornada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, llamó a la ciudadanía a participar en la próxima jornada electoral y ejercer su derecho al voto de manera responsable.

El prelado destacó la importancia del proceso democrático y señaló que la participación política es una responsabilidad que corresponde a cada ciudadano. Por ello, exhortó a emitir un voto consciente e informado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/concesionaran-feria-del-norte-2026-en-piedras-negras-persisten-dudas-sobre-presupuesto-BB21131761

“Hay que hacerlo de manera responsable, cada uno de acuerdo con sus propias opciones políticas, conociendo a los candidatos, sus propuestas y buscando siempre el bienestar de nuestro estado”, expresó.

Miranda Guardiola señaló que Coahuila tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional mediante la celebración de unos comicios ejemplares.

En ese sentido, insistió en la importancia de que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de paz, respeto y fraternidad, donde prevalezca el diálogo por encima de las diferencias partidistas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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