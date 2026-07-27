Rescate de migrante en Piedras Negras exhibe riesgos de redes de tráfico promovidas en TikTok

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Piedras Negras
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    Rescate de migrante en Piedras Negras exhibe riesgos de redes de tráfico promovidas en TikTok
    Una migrante de origen hondureño fue rescatada por cuerpos de emergencia tras quedar lesionada durante un intento de cruce irregular del Río Bravo en Piedras Negras. CORTESÍA

Una mujer hondureña fue rescatada tras quedar lesionada al intentar cruzar el Río Bravo, en un contexto donde presuntos traficantes utilizan las redes sociales para captar personas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El rescate en Piedras Negras de una mujer hondureña, quien resultó lesionada este lunes al intentar cruzar de manera ilegal el Río Bravo, volvió a evidenciar los riesgos que enfrentan los migrantes al confiar en presuntos traficantes de personas, quienes actualmente utilizan redes sociales como TikTok para promocionar cruces clandestinos hacia Estados Unidos.

La mujer, identificada como Carmen, de 36 años y originaria de Honduras, fue localizada en el sector conocido como La Zacatosa, en las inmediaciones del ejido El Centinela, luego de permanecer varias horas sin poder caminar tras sufrir lesiones en ambos tobillos mientras intentaba llegar a territorio estadounidense.

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De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal, la migrante relató que al correr por la zona se torció un pie, lo que le impidió continuar el trayecto y la obligó a permanecer en el lugar desde el día anterior. Al verse imposibilitada para avanzar, logró realizar una llamada al número de emergencias 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras acudieron al sitio para brindarle auxilio y trasladarla al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde fue diagnosticada con lesiones en ambos tobillos y un cuadro de descompensación, por lo que quedó bajo observación médica.

El caso ocurre en un contexto en el que autoridades y especialistas mantienen la alerta por la actividad de presuntas redes de tráfico de personas que recurren a plataformas digitales para captar migrantes interesados en cruzar hacia Texas.

En TikTok circulan videos y mensajes donde supuestos “coyotes” muestran testimonios de aparentes cruces exitosos, imágenes de familias, menores de edad y personas ocultas en vehículos, además de publicaciones en las que los migrantes son presentados como “paquetes entregados” una vez que llegan a ciudades estadounidenses.

Los responsables de estas cuentas evitan revelar públicamente rutas, costos o puntos de encuentro. En su lugar, solicitan a los interesados establecer contacto mediante mensajes privados, una práctica que dificulta el seguimiento de las publicaciones y aumenta el riesgo de fraude, extorsión o abandono durante el trayecto.

Las autoridades advierten que el reforzamiento de la vigilancia en la frontera ha incrementado el costo de estos servicios clandestinos, cuyas cuotas pueden alcanzar hasta 20 mil dólares, sin que ello garantice el ingreso a Estados Unidos ni la seguridad de quienes contratan el traslado.

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Los antecedentes en la región muestran que los peligros van más allá de una posible detención migratoria. En operativos recientes, el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración ha rescatado a decenas de personas atrapadas por la corriente del Río Bravo, expuestas durante horas a temperaturas extremas o abandonadas por traficantes cuando ya no pueden continuar el recorrido.

Aunque durante las últimas semanas se ha reportado una disminución en el flujo migratorio por Piedras Negras, las autoridades consideran que las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan adaptando sus métodos de captación mediante redes sociales, por lo que reiteran el llamado a no confiar en publicaciones que prometen cruces rápidos o seguros hacia Estados Unidos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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