Rescate de migrante en Piedras Negras exhibe riesgos de redes de tráfico promovidas en TikTok

La mujer, identificada como Carmen, de 36 años y originaria de Honduras, fue localizada en el sector conocido como La Zacatosa, en las inmediaciones del ejido El Centinela, luego de permanecer varias horas sin poder caminar tras sufrir lesiones en ambos tobillos mientras intentaba llegar a territorio estadounidense.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El rescate en Piedras Negras de una mujer hondureña, quien resultó lesionada este lunes al intentar cruzar de manera ilegal el Río Bravo, volvió a evidenciar los riesgos que enfrentan los migrantes al confiar en presuntos traficantes de personas, quienes actualmente utilizan redes sociales como TikTok para promocionar cruces clandestinos hacia Estados Unidos.

De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal, la migrante relató que al correr por la zona se torció un pie, lo que le impidió continuar el trayecto y la obligó a permanecer en el lugar desde el día anterior. Al verse imposibilitada para avanzar, logró realizar una llamada al número de emergencias 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras acudieron al sitio para brindarle auxilio y trasladarla al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde fue diagnosticada con lesiones en ambos tobillos y un cuadro de descompensación, por lo que quedó bajo observación médica.

El caso ocurre en un contexto en el que autoridades y especialistas mantienen la alerta por la actividad de presuntas redes de tráfico de personas que recurren a plataformas digitales para captar migrantes interesados en cruzar hacia Texas.

En TikTok circulan videos y mensajes donde supuestos “coyotes” muestran testimonios de aparentes cruces exitosos, imágenes de familias, menores de edad y personas ocultas en vehículos, además de publicaciones en las que los migrantes son presentados como “paquetes entregados” una vez que llegan a ciudades estadounidenses.

Los responsables de estas cuentas evitan revelar públicamente rutas, costos o puntos de encuentro. En su lugar, solicitan a los interesados establecer contacto mediante mensajes privados, una práctica que dificulta el seguimiento de las publicaciones y aumenta el riesgo de fraude, extorsión o abandono durante el trayecto.

Las autoridades advierten que el reforzamiento de la vigilancia en la frontera ha incrementado el costo de estos servicios clandestinos, cuyas cuotas pueden alcanzar hasta 20 mil dólares, sin que ello garantice el ingreso a Estados Unidos ni la seguridad de quienes contratan el traslado.