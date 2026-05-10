Encuentran cuerpo sin vida flotando en el Río Bravo; investigan identidad

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Encuentran cuerpo sin vida flotando en el Río Bravo; investigan identidad
    Autoridades estatales y personal del Grupo Beta participaron en las maniobras para recuperar el cuerpo del hombre, quien permanecía sin identificación y presentaba un avanzado estado de descomposición. ARCHIVO

Autoridades investigan la identidad de la víctima y revisan reportes de migrantes desaparecidos en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio se registró la noche del sábado en Piedras Negras, luego de que fuera reportado el hallazgo de un hombre sin vida flotando en las aguas del Río Bravo, en un sector cercano a los puentes internacionales.

El reporte fue realizado por personas que se encontraban en la Vega del Río Bravo, quienes observaron cómo la corriente arrastraba el cuerpo de un hombre a varios metros de la orilla, por lo que de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acusa-morena-ataque-contra-delia-hernandez-en-san-pedro-PP20587923

De acuerdo con los primeros informes, el hallazgo ocurrió a la altura del sitio conocido como La Isla del Mudo, aproximadamente a 500 metros al norte del puente internacional número uno, en una zona ubicada al norte de los cruces fronterizos de Piedras Negras.

Tras recibir el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía del Estado, Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila, Policía Municipal y personal del Grupo Beta de apoyo a migrantes, quienes iniciaron las maniobras para recuperar el cuerpo que era arrastrado por la corriente del río.

Una vez que lograron sacarlo del agua, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que no portaba documentos de identificación. La víctima vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera roja, playera negra y tenis negros.

Peritos y agentes investigadores señalaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que fue ordenado su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual también se buscará determinar si presentaba signos de violencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-denuncia-de-morena-iec-analiza-proteccion-para-delia-hernandez-en-san-pedro-GP20589395

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y trabajar en la identificación de la víctima. Como parte de las indagatorias, autoridades de la delegación Norte Uno cotejarán las características físicas y vestimenta del fallecido con reportes de personas desaparecidas y migrantes no localizados en esta frontera.

De acuerdo con datos de las propias autoridades, con este caso suman ya nueve personas fallecidas por ahogamiento en el Río Bravo durante el presente año, siendo la mayoría migrantes que intentan cruzar el afluente pese al riesgo que representa.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Migrantes

Localizaciones


Río Bravo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de seguridad pública realizan un análisis de riesgo para definir posibles medidas de protección para la candidata Delia Hernández Alvarado.

Tras denuncia de Morena, IEC analiza protección para Delia Hernández en San Pedro
15 municipios de Coahuila cuentan con al menos una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Guarderías del IMSS en Coahuila, solo para 3% de infantes; construirán 51 más
CUARTOSCURO

El Día de las Madres frente a la ausencia de hijas e hijos: ¿Qué significa festejar en un país de personas desaparecidas?
true

No se vale jugar así con la educación
CUARTOSCURO

El sistema corruptor del gobierno de México

Pide al tiempo que vuelva

Pide al tiempo que vuelva
El Gobierno de Coahuila mantiene programas de apoyo, capacitación y acompañamiento para mujeres en distintas regiones del estado.

Celebra Coahuila a las mujeres que son el corazón de las familias
Morena denunció que Delia Aurora Hernández y miembros de su equipo fueron agredidos durante actividades políticas realizadas en San Pedro de las Colonias.

Acusa Morena ataque contra Delia Hernández en San Pedro