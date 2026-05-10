Encuentran cuerpo sin vida flotando en el Río Bravo; investigan identidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio se registró la noche del sábado en Piedras Negras, luego de que fuera reportado el hallazgo de un hombre sin vida flotando en las aguas del Río Bravo, en un sector cercano a los puentes internacionales. El reporte fue realizado por personas que se encontraban en la Vega del Río Bravo, quienes observaron cómo la corriente arrastraba el cuerpo de un hombre a varios metros de la orilla, por lo que de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros informes, el hallazgo ocurrió a la altura del sitio conocido como La Isla del Mudo, aproximadamente a 500 metros al norte del puente internacional número uno, en una zona ubicada al norte de los cruces fronterizos de Piedras Negras. Tras recibir el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía del Estado, Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila, Policía Municipal y personal del Grupo Beta de apoyo a migrantes, quienes iniciaron las maniobras para recuperar el cuerpo que era arrastrado por la corriente del río. Una vez que lograron sacarlo del agua, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que no portaba documentos de identificación. La víctima vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera roja, playera negra y tenis negros. Peritos y agentes investigadores señalaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que fue ordenado su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual también se buscará determinar si presentaba signos de violencia.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y trabajar en la identificación de la víctima. Como parte de las indagatorias, autoridades de la delegación Norte Uno cotejarán las características físicas y vestimenta del fallecido con reportes de personas desaparecidas y migrantes no localizados en esta frontera. De acuerdo con datos de las propias autoridades, con este caso suman ya nueve personas fallecidas por ahogamiento en el Río Bravo durante el presente año, siendo la mayoría migrantes que intentan cruzar el afluente pese al riesgo que representa. (Con información de medios locales)

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