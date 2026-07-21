Rescatan a 14 personas privadas de la libertad en Ciudad Juárez; detienen a ocho presuntos secuestradores

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México
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    Rescatan a 14 personas privadas de la libertad en Ciudad Juárez; detienen a ocho presuntos secuestradores
    Los detenidos están acusados de dedicarse al tráfico de personas y la extorsión. Cortesía

Las autoridades localizaron a 12 personas en situación de movilidad y a dos menores a quienes pusieron bajo resguardo

CDMX.- Ocho sujetos fueron detenidos por el plagio de 14 personas, entre ellas dos menores de edad y 12 migrantes, en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Los detenidos están acusados de dedicarse al tráfico de personas y la extorsión en la ciudad fronteriza de México con Estados Unidos.

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La intervención policial inició en el cruce de las calles Estaño y Begonias, en la Colonia Bellavista, cuando el personal del sistema de monitoreo detectó a dos hombres a bordo de un vehículo en actividades sospechosas ligadas al tráfico de personas cerca del bordo del Río Bravo.

Elementos de la Policía del Estado acudieron al punto, interceptaron la unidad y aprehendieron a ambos sujetos.

MONTAN OPERATIVO

Durante la revisión, una mujer identificada como Claudia S.M., de 34 años de edad, abordó a los agentes para denunciar que sus dos hijos menores de edad permanecían privados de la libertad.

La víctima acusó que los captores le exigieron 10 mil dólares para liberarlos y que ya había entregado una primera suma de 5 mil dólares, por lo que proporcionó la ubicación del inmueble donde los mantenían retenidos.

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Con los datos recabados, los efectivos estatales montaron un dispositivo de rescate en la vivienda señalada. Tras una persecución a pie por las azoteas de inmuebles contiguos, las fuerzas de seguridad aseguraron a seis sospechosos más y liberaron a los dos menores de edad.

PONEN BAJO RESGUARDO A SECUESTRADOS

En el mismo lugar, las autoridades localizaron a 12 personas en situación de movilidad, a quienes pusieron bajo resguardo y canalizaron con las instancias correspondientes para brindarles atención médica y legal.

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Los adultos arrestados fueron identificados como Alejandro C. Sosa, de 42 años; Edgar G.G., de 20; Ángel Esteban S.C., de 18, y Ángel H.M., de 23, además de tres menores de edad y los dos sujetos capturados en la primera intervención. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

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