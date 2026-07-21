Rescatan a 14 personas privadas de la libertad en Ciudad Juárez; detienen a ocho presuntos secuestradores

CDMX.- Ocho sujetos fueron detenidos por el plagio de 14 personas, entre ellas dos menores de edad y 12 migrantes, en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Los detenidos están acusados de dedicarse al tráfico de personas y la extorsión en la ciudad fronteriza de México con Estados Unidos.

La intervención policial inició en el cruce de las calles Estaño y Begonias, en la Colonia Bellavista, cuando el personal del sistema de monitoreo detectó a dos hombres a bordo de un vehículo en actividades sospechosas ligadas al tráfico de personas cerca del bordo del Río Bravo. Elementos de la Policía del Estado acudieron al punto, interceptaron la unidad y aprehendieron a ambos sujetos. MONTAN OPERATIVO Durante la revisión, una mujer identificada como Claudia S.M., de 34 años de edad, abordó a los agentes para denunciar que sus dos hijos menores de edad permanecían privados de la libertad. La víctima acusó que los captores le exigieron 10 mil dólares para liberarlos y que ya había entregado una primera suma de 5 mil dólares, por lo que proporcionó la ubicación del inmueble donde los mantenían retenidos.

Con los datos recabados, los efectivos estatales montaron un dispositivo de rescate en la vivienda señalada. Tras una persecución a pie por las azoteas de inmuebles contiguos, las fuerzas de seguridad aseguraron a seis sospechosos más y liberaron a los dos menores de edad. PONEN BAJO RESGUARDO A SECUESTRADOS En el mismo lugar, las autoridades localizaron a 12 personas en situación de movilidad, a quienes pusieron bajo resguardo y canalizaron con las instancias correspondientes para brindarles atención médica y legal.

Los adultos arrestados fueron identificados como Alejandro C. Sosa, de 42 años; Edgar G.G., de 20; Ángel Esteban S.C., de 18, y Ángel H.M., de 23, además de tres menores de edad y los dos sujetos capturados en la primera intervención. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.