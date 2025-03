Viralizan video de bombero atropellado en Piedras Negras; Director aclara incidente

El accidente, que tuvo lugar hace más de 10 días , involucró a un elemento de reciente ingreso que sufrió lesiones . Aunque el video dejó en evidencia el hecho, las autoridades locales decidieron no hacer pública la información de inmediato, argumentando que no hubo lesiones graves.

En la grabación que rápidamente se volvió viral, se observa cómo un vehículo oficial, conducido por el jefe de turno, realiza una maniobra en reversa sin percatarse de la presencia de un bombero. Al acelerar, el vehículo atropella al hombre, dejándolo tendido en el suelo. De acuerdo con las primeras versiones, el afectado es José Ramón Torres, quien fue atendido rápidamente por los paramédicos del mismo departamento.

Aunque los detalles sobre su estado de salud aún no se han confirmado oficialmente, se sabe que el bombero sufrió lesiones, pero no fueron consideradas graves. El accidente ocurrió el domingo 16 de febrero, mientras el personal realizaba labores de limpieza en las instalaciones. Según fuentes internas, uno de los bomberos movió un vehículo sin percatarse de que otro compañero estaba detrás, lo que provocó el atropellamiento.

El director de Protección Civil y Bomberos, Ari Antonio Hernández Esquivel, justificó la decisión de no informar sobre el incidente en su momento, argumentando que al no haber lesiones de mayor gravedad, se trató simplemente de un accidente interno. Además, mencionó que se tomaron medidas de seguridad en las instalaciones para evitar que situaciones similares se repitan, pero no proporcionó detalles sobre sanciones o medidas disciplinarias al responsable de la maniobra.

El afectado, quien fue atendido en el lugar, rechazó ser trasladado al hospital, continuó trabajando después del incidente.

(Con información de medios locales)