Pisa mal en plena jugada y termina con fractura en Parras

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Coahuila
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    Pisa mal en plena jugada y termina con fractura en Parras
    El accidente ocurrió en uno de los campos deportivos del Valle de Parras, donde diariamente se reúnen decenas de personas para practicar softbol y participar en encuentros recreativos. PEDRO PESINA

El jugador fue estabilizado por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladado al Centro de Salud para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión

Cerca de las 22:00 horas de ayer miércoles, se reportó al sistema de emergencias a una persona lesionada, en Parras.

Al llegar, paramédicos de la Cruz Roja encontraron sentado a Jesús, de 46 años, quien presentaba una fractura de tibia y peroné.

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Después de que los paramédicos lo revisaron y estabilizaron, fue trasladado al Centro de Salud para recibir una mejor atención médica.

$!La lesión se registró durante una jugada en la que el jugador corría hacia una almohadilla; tras apoyar mal el pie, sufrió una fractura que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio.
La lesión se registró durante una jugada en la que el jugador corría hacia una almohadilla; tras apoyar mal el pie, sufrió una fractura que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio. PEDRO PESINA

Jesús presentaba una deformidad en el pie izquierdo debido a la fractura. De acuerdo con la información proporcionada, iba corriendo y, al llegar a la almohadilla, pisó mal, lo que le provocó un fuerte dolor.

Los hechos ocurrieron en el campo ubicado en el Valle de Parras, donde diariamente personas acuden a jugar o practicar softbol.

Sobre este caso, se indicó que, en este deporte, cada jugador es responsable de los accidentes que pueda sufrir; sin embargo, en algunas ocasiones la liga deportiva brinda apoyo a los deportistas lesionados.

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