Pisa mal en plena jugada y termina con fractura en Parras

Al llegar, paramédicos de la Cruz Roja encontraron sentado a Jesús, de 46 años, quien presentaba una fractura de tibia y peroné.

Cerca de las 22:00 horas de ayer miércoles, se reportó al sistema de emergencias a una persona lesionada, en Parras .

Después de que los paramédicos lo revisaron y estabilizaron, fue trasladado al Centro de Salud para recibir una mejor atención médica.

Jesús presentaba una deformidad en el pie izquierdo debido a la fractura. De acuerdo con la información proporcionada, iba corriendo y, al llegar a la almohadilla, pisó mal, lo que le provocó un fuerte dolor.

Los hechos ocurrieron en el campo ubicado en el Valle de Parras, donde diariamente personas acuden a jugar o practicar softbol.

Sobre este caso, se indicó que, en este deporte, cada jugador es responsable de los accidentes que pueda sufrir; sin embargo, en algunas ocasiones la liga deportiva brinda apoyo a los deportistas lesionados.