Policías no deben interceptar a paisanos en Monclova, les advierte Alcalde

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Mario Dávila Delgado declaró que solo se justificará que detengan en su tránsito a los “paisanos” si cometen una infracción.

Esto luego de que elementos municipales fueron sorprendidos en recientes días por el mismo Presidente Municipal, extorsionando a connacionales que pasaban por la ciudad.

Dijo Dávila Delgado que está completamente prohibido, que los policías municipales de Monclova intercepten a los conductores que provengan de Estados Unidos.

Además del incidente de los policías, en su decisión influyeron las denuncias que empresarios que integran la Cámara Nacional de Comercio, interpusieron por la cacería que hacen los uniformados con los paisanos.

EN ZONA DE CASTIGO

“Se tuvieron disciplinas con elementos, está dada la instrucción de que no se les moleste en ninguna condición de que ellos vayan circulando de forma natural. Que no se metan en terrenos que no son de nosotros”, dijo.

Señaló que habrá cero tolerancia para los policías que sean denunciados por cometer actos de extorsión en agravio de los paisanos pero también de la ciudadanía en general.

Las sanciones van desde la suspensión temporal, definitiva, hasta la reparación del daño que en su caso hayan realizado.

“No tienen que pedir documentos, cuándo cometen infracción si pero cuando no hay ningún motivo no”, concluyó el Alcalde.