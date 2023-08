El ingreso fue sencillo. Pero por la tarde al tratar de salir observó que había cierre de calles, por lo que tuvo que caminar del mercado Nuevo Saltillo hasta la calle de Juan Aldama en su cruce con Allende.

“No pasaban los taxis y tuvimos que bajar más por la calle de Hidalgo hasta llegar a Muzquiz”, dijo la señora Patricia quien iba acompañada de sus dos hijos adolescentes.

Al no tener éxito para encontrar un taxi, volvió a caminar hasta llegar a General Cepeda en dónde esperó 20 minutos para tomar un carro. “En otras ocasiones no camino tanto. Agarro el taxi en el centro y no tarda más de 5 minutos”, contó.

No solo los padres de familia lidiaron con el cierre de calles y congestionamiento, también empleados del sector y vecinos del lugar.