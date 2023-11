Por primera vez llega al Tribunal con Especialización Ambiental en Coahuila, demanda por maltrato animal

Asociación Amor Perruno informó que dos canes desaparecidos a días de darlos en adopción no aparecen, por lo que llaman a una investigación

Ayer la Asociación Amor Perruno puso la primera demanda en todo Coahuila por maltrato animal ante el Tribunal con Especialización Ambiental del Poder Judicial del Estado, creado el pasado mes de abril. Se trata de la desaparición de dos canes hembras criollas por parte de un particular de nombre Javier Nolasco, al que esta organización entregó en adopción. TE PUEDE INTERESAR: Mercado Juárez celebra 66 años de historia en Saltillo Élida López Narro, miembro de esta asociación y quien la mañana de ayer se presentó a la Oficialía Común de Partes ubicada en el Centro de Justicia Civil y Familiar en Satillo, declaró que tras hacer el seguimiento de las perras, con el fin de verificar su estado, el adoptante manifestó que ya no las tenía.

"Siempre estamos dando seguimiento, hablamos una vez por semana o cada 15 días a lo mucho, y él nos decía que las perritas estaban bien, nos mandaba fotos y un buen día ya no supo decirnos qué había pasado con ellas", dijo. López Narro detalló que el pasado mes de julio Nolasco solicitó en adopción a dos perras que había visto publicadas en la página de la fundación, y dijo que las llevaría a su lugar de trabajo en un huerto, por el rumbo de La Carbonera. Las canes, una madre y su cachorra de un mes y medio, que habían sido rescatadas de las calles por la citada agrupación animalista, le fueron entregadas, previa firma de contrato de adopción, y así quedó. Hasta que dos meses y medio después, en octubre, los integrantes de Amor Perruno llamaron a para preguntar por la condición en la que se encontraban las mascotas. Javier respondió que en su trabajo le habían obligado a que las entregara, y optó por cederlas a una contadora del negocio donde trabaja llamada Jessica Lozano.

“Cuando él debió de habernos avisado para nosotros irlas a recoger y no dejarlas a su suerte. No sabemos dónde están. Siempre le dijimos que cuando hubiera algún problema, y a todo les decimos lo mismo, nos llamara y él no lo hizo”, dijo la denunciante.

Amor Perruno se puso en contacto con la contadora Jessica Lozano, para que informara sobre el paradero de las perras, a lo que la presunta tenedora respondió que ya las había regalado, sin especificar con claridad a quién ni el lugar en el que hoy se hallan los animales. "Esta persona dice que no sabe qué fue lo que pasó. Primero nos dijo que no era cierto que se las entregaron a ella, dice que no recuerda si las regaló, primero dijo 'es que las regalé', a quién 'no me acuerdo, no supe', que no estaba segura de sí las había regalado, se contradice. Tenemos testigos de que ella se las llevó", reveló Élida López. Por tal motivo los representantes de esta agrupación acudieron a la Oficialía Común de Partes para interponer una demanda por la desaparición de las canes, toda vez que instaron a la ciudadanía que conozca casos de maltrato a acudir ante esta instancia para hacer valer los derechos de los animales.

"Tenemos que empezar a cambiar toda esa problemática acerca del maltrato animal y dejar un precedente, que la gente voltee a vernos, que sepan que los animales no están solos y tienen derechos y hay que abogar por ellos que no tienen voz", dijo Teresa Mancillas García, integrante de esta agrupación. Esta sería la primera denuncia que una organización animalista interpone ante el Tribunal con Especialización Ambiental que anunciara el pasado abril Miguel Ángel Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado. "Vamos a estrenar este Juzgado", presumió Mancillas García. SIN SOPORTE TÉCNICO PARA RECIBIR DENUNCIAS Cabe señalar que al momento en que las representantes de esta fundación acudieron al Centro de Justicia Civil y Familiar, Hugo Leonel Salas, encargado de la Oficialía Común de Partes, les informó que aun no cuentan con el soporte técnico para la recepción de este tipo de demandas.

“En nuestro sistema no tenemos forma de capturar una demanda en materia ecológica, no tengo habilitado en el sistema cómo poder capturarla, entonces yo no la puedo capturar o no se la pueden capturar en ventanilla. Tendríamos que hacer adecuaciones”, aclaró. Sin embargo, la documentación con la demanda fue recibida con la promesa de que sería leída, revisada y turnada a la juez Perla Nájera Corpi, titular del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil con especialización en materia ambiental. “Se le va a dar el cauce para que el juzgado conozca y trabaje el caso”, concluyó.

