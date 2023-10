Por supuesto acoso e intimidación, alumnos de preparatoria protestan; ‘no pasa nada’, dice la dirección

Para protestar por supuestos casos de acoso sexual para aprobar las materias, intimidaciones, calificaciones “condicionadas”, bullying, obligarlos a la venta de boletos y a la asistencia a fiestas mensuales, un grupo de alumnos y exalumnos de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) marcharon en una protesta que partió del estacionamiento de una cadena de supermercados ubicada sobre el bulevar Rodríguez Triana y siguió por el camellón central de la avenida Universidad hasta llegar al acceso principal de la PVC.

Los estudiantes llevaron lonas y carteles con leyendas de “los estudiantes y sus derechos no se tocan”, “con el cabello no estudia”, “no soy porro, soy estudiante exigiendo mis derechos”, “queremos estudiar sin miedo”, “tu cerebro es más pequeño que mi falda”, “¿mi falda es corta o tú piensas como violador?” y “¡Con PVC no!, los alumnos no se tocan, no se acosan, ni se les amenaza con su futuro”.

Los alumnos exigieron la renuncia inmediata de la directora Jessica Zapata Escalera y pidieron al Consejo Directivo tomar cartas en el asunto.

Por su parte, la directora de la PVC, Jessica Zapata Escalera ofreció una rueda de prensa antes de la marcha, en la que dijo que en la Escuela de Bachilleres “no está pasando nada”, pues hay desinformación. Asimismo, enfatizó que no tiene “nada que esconder” y que no renunciará a su cargo pues su gestión ha sido transparente.

La directora de la PVC, comentó a los medios de comunicación que la marcha se había organizado para conmemorar el 55 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y que “gente externa” había aprovechado para sacar a relucir acusaciones infundadas.

Dijo que había sido señalada de encubrir a un docente acusado por supuestos actos que atentan a la moral, pero aclaró, que el maestro al que acusan, ya no labora en la escuela ya que presentó su renuncia el pasado 08 de junio del presente año, por motivos personales y laborales.

Elementos de Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública Municipal y de la Policía Especializada de Coahuila (PEC), se concentraron en el lugar a partir del mediodía, cuando se inició la protesta.