Postulan a 26 candidatos, síndicos y regidores de la comunidad LGBTIQA+ para pedir el voto en Coahuila

En sesión extraordinaria, el Consejo General del IEC aprobó los primeros acuerdos referentes a la aplicación de acciones afirmativas en pro de la comunidad LGBTIA+, con las que, por primera vez, se garantizará su participación en la contienda electoral que renovará los 38 ayuntamientos de Coahuila.

Fue en el primer día de este 2024, cuando las acciones afirmativas fueron aprobadas por el Instituto Electoral de Coahuila, donde se implementó que las coaliciones debían postular por lo menos ocho candidatos por mayoría relativa de esta comunidad, además de 10 desde cada partido que la conforme, para el principio de representación proporcional.

Aunque algunos de los partidos todavía deben realizar algunas modificaciones debido a faltantes en la cuota establecida, los primeros registros fueron reconocidos por los promoventes de las acciones como un avance en la materia de los derechos de esta población históricamente vulnerada.

En el primero de los acuerdos presentados, el Consejo General dio por aprobadas las postulaciones de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, compuesta por el PRI, el PRD y UDC, quienes postularon como establecen los lineamientos a ocho candidatos para los puestos de Presidente Municipal, Regidor 1 y Síndico.

En lo individual para lo que respecta a los postulados por el principio de representación proporcional, el PRI postuló a 10 personas, aunque requirieron un cambio de posición para una de las candidaturas, mientras que el PRD postuló a siete personas, y UDC a otras 10, pero repitieron dos en diversos municipios por lo que deberán realizar el ajuste.

En lo que respecta a la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, compuesta por Morena y el Partido del Trabajo, el IEC informó que solo hubo cinco de las ocho postulaciones requeridas para la mayoría relativa, por lo que deberán realizar ajustes en tres de las fórmulas.

En lo que concierne a las candidaturas de representación proporcional, Morena logró postular a 10, y el Partido del Trabajo solo a dos, por lo que también deberán realizar cambios.

Por su parte, el PAN realizó siete postulaciones por mayoría relativa a lo cual le requirieron ajuste para una más, además de otras siete para el principio de representación proporcional, por lo que le requirieron tres postulaciones adicionales; sin embargo, por su parte informaron que los registros ya se encuentran completos.

Además, el Partido Verde de México realizó nueve postulaciones por mayoría relativa y alcanzó el umbral mínimo de representación proporcional para los municipios en los que postularon candidaturas.

El último acuerdo que se aprobó fue el de Movimiento Ciudadano, quien de acuerdo con el informe postuló siete de ocho candidaturas necesarias para el principio de mayoría relativa, por lo que le requerirán una más, y ocho en el principio de representación, por lo que le requerirán dos más.

Además, concluidos los registros, el IEC registró que hubo 13 personas no binarias que se postularon para conformar las planillas que competirán a partir del próximo 31 de marzo.

El consejero Óscar Daniel Rodríguez, uno de los que impulsaron las acciones afirmativas, hizo uso de la palabra mencionando que aunque hay errores en las postulaciones, estos únicamente de forma y no de fondo, por lo que brindó un reconocimiento a la apertura de los institutos políticos.

“Me toca reconocerles y hay apertura por la gran mayoría de ellos para que esta parte se haga efectiva. Me sorprende mucho”, dijo.

Por su parte, Claudia Magali Palma, representante del PAN, dijo que si bien hay apertura de los partidos políticos, fue un gran reto toda vez que hubo personas que no quisieron postularse por su partido, lo cual mermó cumplir a cabalidad con los lineamientos impuestos.

“Publicamos invitaciones abiertas a la ciudadanía, a las comunidades, fuimos a buscar a los grupos y no quieren aceptar. Incluso a los grupos que promovieron. Hay que hacer un llamado a aquellos que promovieron las acciones porque si no quieren participar o quieren hacerlo por determinado partido, entonces no vamos a poder cumplir el resto de los partidos”, dijo.