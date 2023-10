PRD Coahuila se deslinda de espectaculares de ‘El Vaquero Revolucionario’

Mary Telma Guajardo afirma que no saben quien los haya colocado ni con qué finalidad

La dirigencia del PRD en Coahuila se deslindó de los espectaculares instalados en varios puntos de la Región Sureste, y que muestran el logo del partido, las palabras “EL VAQUERO REVOLUCIONARIO” y “UN NUEVO AMANECER”, acompañadas de la imagen de un hombre, aparentemente de edad madura y que lleva un sombrero.

“El Partido de la Revolución Democrática desconoce el origen y la finalidad de esos espectaculares; no sabemos quién los haya colocado y no sabemos con qué finalidad. Nos deslindamos completamente de eso”, señaló Mary Telma Guajardo Villarreal.

La delegada en Coahuila del PRD nacional, señaló que esta situación pudiera originar un conflicto jurídico o electoral para el instituto político en el futuro; sin embargo, tienen elementos para demostrar que no los mandaron colocar y no está dentro de su contabilidad el haber pagado por el uso de los espectaculares.

“No sé qué proceda, pero nosotros no los mandamos instalar, no tenemos nada qué ver con esos espectaculares, entonces quien tenga que quejarse, que lo haga, nosotros no lo hicimos”, expresó la consejera nacional perredista.