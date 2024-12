Preocupa a titular del IEC organización de proceso electoral en Coahuila

El presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes, expresó su preocupación por las posibles complicaciones en la organización del proceso electoral para la elección de jueces y magistrados, debido a la reciente homologación de las leyes locales con las reformas judiciales aprobadas a nivel federal.

Paredes advirtió que la implementación de esta reforma podría generar conflictos en el proceso electoral, poniendo en riesgo la legalidad y transparencia de la elección programada para 2025. Esto se debe a que, en Coahuila, la homologación fue distinta a la de otras entidades federativas.

En entrevista, Paredes señaló que, desde la óptica de la reforma judicial en Coahuila, podrían surgir dificultades que afecten la organización del proceso electoral.

”Es una reforma sui generis, a diferencia de las que se han presentado en todas las entidades del país”, dijo el presidente del IEC.

Asimismo, subrayó que, de no modificarse, la reforma podría “judicializar” el proceso electoral, ya que no permitiría la participación de abogados que no pertenezcan a la carrera judicial o que no cuenten con la certificación del Instituto de Especialización Judicial. Esto podría originar amparos o acciones de inconstitucionalidad que suspendan los procedimientos.

La diputada Guadalupe Oyervides respondió a las declaraciones de Paredes, pidiendo al presidente del IEC que mantenga su imparcialidad y se enfoque en la organización de la elección, sin involucrarse en opiniones políticas sobre la reforma judicial.

Oyervides expresó que los comentarios de Paredes parecían coincidir con los de Morena, el partido de la presidenta, lo que generaba dudas sobre su imparcialidad como titular del organismo electoral.

”Me preocupa escuchar una opinión tan parecida a la de Morena y a mí lo único que me da a pensar es que pareciera que están de acuerdo, y al ser el presidente del Instituto Electoral debería de haber imparcialidad. Si quiere el presidente opinar políticamente, pues que se salga del IEC y que venga aquí a opinar dentro de lo que él crea pertinente”, dijo.

Añadió que su responsabilidad como legisladora es preocuparse por el proceso legislativo y la adecuación de los ordenamientos legales, pero que el papel de Paredes como presidente del IEC es ser imparcial y trabajar en las rutas necesarias para llevar a cabo la elección de manera transparente y apegada a derecho.