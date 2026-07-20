‘Preocupa proximidad de Zacatecas; hay presión del crimen para penetrar Coahuila’, afirma Rubén Moreira

El diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, calificó como “terrible” la violencia que se vivió el pasado fin de semana en el estado de Zacatecas cuando una decena de empresarios y funcionarios fueron encontrados asesinados, colgados y con signos de violencia.

“Me preocupa la proximidad de Zacatecas porque siempre Coahuila tiene una presión por parte del crimen para tratar de penetrarlo, pero estoy confiado en el buen trabajo que hace Manolo Jiménez Salinas. Hacemos un llamado a que haya más Guardia Nacional, sobre todo en la parte norte que colinda con nosotros y que ni siquiera señal telefónica hay. Entonces es peligroso ahí”, expuso este lunes a medios de comunicación.