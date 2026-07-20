‘Preocupa proximidad de Zacatecas; hay presión del crimen para penetrar Coahuila’, afirma Rubén Moreira
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El exgobernador expuso que la entidad vive en una especie de isla de paz considerando la violencia de estados aledaños
El diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, calificó como “terrible” la violencia que se vivió el pasado fin de semana en el estado de Zacatecas cuando una decena de empresarios y funcionarios fueron encontrados asesinados, colgados y con signos de violencia.
“Me preocupa la proximidad de Zacatecas porque siempre Coahuila tiene una presión por parte del crimen para tratar de penetrarlo, pero estoy confiado en el buen trabajo que hace Manolo Jiménez Salinas. Hacemos un llamado a que haya más Guardia Nacional, sobre todo en la parte norte que colinda con nosotros y que ni siquiera señal telefónica hay. Entonces es peligroso ahí”, expuso este lunes a medios de comunicación.
El legislador consideró que la administración federal actual sí ha realizado un cambio de estrategia para combatir al crimen organizado, aunque “el peso de lo que dejó López Obrador, pues es muy difícil de manejar”.
Asimismo señaló que Coahuila desgraciadamente se encuentra en una isla considerando la violencia que se vive en estados aledaños.
“Salir del Estado significa ponerte en peligro. Y lo digo porque ayer yo estaba en Baja California Sur. Ha aumentado un 95 por ciento las extorsiones. Si tú vas a Quintana Roo, es imposible poner un negocio. Entonces viven ustedes acá en un lugar privilegiado por la paz”, indicó.