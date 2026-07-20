‘Preocupa proximidad de Zacatecas; hay presión del crimen para penetrar Coahuila’, afirma Rubén Moreira

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ‘Preocupa proximidad de Zacatecas; hay presión del crimen para penetrar Coahuila’, afirma Rubén Moreira
    Rubén Moreira destaca la tranquilidad con la que viven los coahuilenses. OMAR SAUCEDO

El exgobernador expuso que la entidad vive en una especie de isla de paz considerando la violencia de estados aledaños

El diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, calificó como “terrible” la violencia que se vivió el pasado fin de semana en el estado de Zacatecas cuando una decena de empresarios y funcionarios fueron encontrados asesinados, colgados y con signos de violencia.

“Me preocupa la proximidad de Zacatecas porque siempre Coahuila tiene una presión por parte del crimen para tratar de penetrarlo, pero estoy confiado en el buen trabajo que hace Manolo Jiménez Salinas. Hacemos un llamado a que haya más Guardia Nacional, sobre todo en la parte norte que colinda con nosotros y que ni siquiera señal telefónica hay. Entonces es peligroso ahí”, expuso este lunes a medios de comunicación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/colegio-coahuilense-de-investigaciones-historicas-fortalece-su-labor-con-el-ingreso-de-nuevos-integrantes-OL22298314

El legislador consideró que la administración federal actual sí ha realizado un cambio de estrategia para combatir al crimen organizado, aunque “el peso de lo que dejó López Obrador, pues es muy difícil de manejar”.

Asimismo señaló que Coahuila desgraciadamente se encuentra en una isla considerando la violencia que se vive en estados aledaños.

“Salir del Estado significa ponerte en peligro. Y lo digo porque ayer yo estaba en Baja California Sur. Ha aumentado un 95 por ciento las extorsiones. Si tú vas a Quintana Roo, es imposible poner un negocio. Entonces viven ustedes acá en un lugar privilegiado por la paz”, indicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Narcoviolencia
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más agujeros a los pozos

Más agujeros a los pozos
true

El Saltillo de ayer
true

POLITICÓN: Xavier Herrera regresa al SIMAS Torreón con la encomienda de poner orden
Exigen que la empresa pague los salarios adeudados o entregue una liquidación al 100 por ciento.

Trabajadores bloquean bulevar Isidro López en Saltillo para exigir pago de salarios o liquidación
La Policía Ambiental y Dignidad Animal A.C. presentaron denuncias para investigar el presunto caso de maltrato.

Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal
Isaac del Toro resistió el exigente ascenso al Plateau de Solaison para completar el podio de la jornada.

Isaac del Toro supera una caída, acaba tercero en la Etapa 15 y escala al podio del Tour de Francia
“Para nosotros, ese déficit constituye una emergencia, ya que representa empleos y producción que se trasladan al extranjero en lugar de quedarse aquí”, declaró Jaimeson Greer.

Viene una nueva ola de aranceles de Estados Unidos a finales de julio, advierte Greer
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el gobernador de la región de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky (no aparece en la imagen), en el Kremlin en Moscú, Rusia.

El proyecto de ley para sancionar a Rusia plantea un dilema para Trump