Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas fortalece su labor con el ingreso de nuevos integrantes

En una ceremonia solemne celebrada en el Recinto de Juárez, el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas incorporó este lunes a ocho nuevos miembros de número y un miembro honorario, con miras al fortalecimiento de sus trabajos académicos y de investigación rumbo al 50 aniversario de la institución. Durante la sesión extraordinaria, encabezada por el presidente del colegio, Arturo Berrueto González, recibieron sus nombramientos Dip. Rubén Moreira Valdez, Profr. Andrés Mendoza Salas, Lic. Ariel Gutiérrez Cabello, Arq. Arturo Villarreal Reyes, Arq. Mario Alberto Monjaráz de León, Profr. Francisco de la Peña Saucedo, Dr. Iván Vartán Muñoz Cotera, C. Conrado Charles Medina y, como miembro honorario por Tamaulipas, Ing. Clemente Rendón de la Garza.

Al dar la bienvenida, Berrueto González destacó que la incorporación de los nuevos integrantes representa un momento importante para la institución, al sumar perfiles con amplia trayectoria en la investigación, la docencia, el periodismo, la arquitectura y el servicio público. Asimismo, señaló que la llegada de los nuevos miembros permitirá fortalecer las labores de investigación y difusión histórica que realiza el organismo. “Es para el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas un gran momento. Hoy ingresan a nuestra institución nueve compañeros que nos van a acompañar en las tareas académicas y culturales del colegio”, expresó. Por su parte, el profesor Ramiro Flores Morales recordó que el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas fue creado mediante un decreto publicado el 18 de marzo de 1977 e instalado formalmente el 21 de marzo del mismo año, impulsado por el entonces gobernador Óscar Flores Tapia. “Colegio que hoy, en este día, se ve enriquecido y fortalecido con los nuevos compañeros que ingresan. Estamos seguros que su amplia preparación académica, su experiencia y trayectoria personal historiográfica servirá para sumársenos en la común tarea y propósito de rescatar del olvido las voces del tiempo”, expresó.

LLAMAN A PRESERVAR LA MEMORIA HISTÓRICA Tras la entrega de los nombramientos, Juan Pablo Alvarado Cepeda, director jurídico del Gobierno del Estado y representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, tomó protesta a los nuevos integrantes y destacó que su incorporación “es el reconocimiento a las trayectorias de estudio, investigación, docencia, difusión y compromiso con la preservación de nuestra memoria colectiva”. A nombre de los nuevos integrantes habló Rubén Moreira Valdez, quien agradeció la distinción y afirmó que quienes se suman al colegio comparten el compromiso de proteger y difundir el patrimonio histórico de Coahuila. “Quienes hoy ingresamos al Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas amamos profundamente a nuestro estado y a la patria que nos vio nacer. Y por ello pondremos todo nuestro ahínco en investigar, clasificar, difundir y vigilar la conservación del patrimonio histórico de nuestra querida tierra”. Durante su intervención también reconoció el trabajo realizado por Arturo Berrueto González al frente de la institución. “Gracias, maestro Berrueto, por su amor a nuestra entidad, su generosidad con quienes hoy nos incorporamos a esta institución y su lealtad a la historia”. La ceremonia concluyó con un mensaje de la secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana, quien resaltó que la historia constituye una herramienta para comprender el presente. “La historia está hecha de historias. La historia nos define como las personas que somos. La historia debe de servir para no repetir los mismos errores de siempre”.

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