Este lunes, la fundación PAME presentó la carrera Here We Go! Corriendo por los niños y niñas, misma que se llevará a cabo el domingo 19 de marzo en el recorrido de la Ruta Recreativa.

Las inscripciones serán a beneficio de niños y niñas que padecen o hayan padecido cáncer, o hayan tenido un accidente y necesitan una prótesis, además de adaptar infraestructura en escuelas públicas para personas con discapacidad.

Arrancando desde el cruce de avenida Universidad y V. Carranza, la carrera tendrá categorías de 5k, 10k, infantiles y especial para personas con alguna discapacidad motriz.