Problema de AHMSA compete al Gobierno Federal, Estado no puede intervenir: Secretaria del Trabajo

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría del Trabajo del estado de Coahuila únicamente puede brindar orientación y asesoría jurídica a los trabajadores de Altos Hornos de México y no intervenir en el caso de incumplimiento de pagos de salario y prestaciones, toda vez que esta situación le compete al Gobierno Federal.

Así lo expuso Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo en la entidad, durante su visita a Monclova, donde miles de trabajadores de la industria acerera se manifiestan por la falta de pago de la empresa, que tiene varios meses incumpliendo con ellos.

“Se ha estado haciendo lo que le corresponde, básicamente sabemos que es de competencia federal el asunto de Altos Hornos y allá se están tomando las acciones.

“Sí quiero ser muy puntual y muy clara que este asunto es de competencia federal y desafortunadamente poco podemos intervenir, salvo a hacer las canalizaciones que sean conducentes ante la autoridad competente”, comentó.

Durante una entrevista, dijo que es importante destacar que aunque hay cerca de 20 mil vacantes en el estado para poder absorber a los trabajadores de AHMSA, estos no pueden tener dos trabajos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que existe una relación laboral con la empresa y hasta que no estén despedidos no pueden ingresar a otra.

Esto se lograría únicamente el IMSS abriera una oportunidad para que los trabajadores tengan otro empleo formal y puedan ingresar a otra industria, mientras se resuelve la situación de Altos Hornos de México.

“Se habrá que insistir, es competencia federal”, reiteró la funcionaria que dijo estuvo reunida con el Secretario del Trabajo a nivel federal a quien le informó del antecedente de la circunstancia.

Manifestó que el funcionario federal se comprometió a realizar acciones respecto a este conflicto, sin embargo no informó fechas.

“No especulemos, yo les pido de favor que no especulemos y que esta información no transgreda a los trabajadores”, puntualizó.