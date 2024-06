Procederán Morena y PT contra irregularidades en elecciones de ayuntamientos de Coahuila

“Hubo mano negra porque las encuestas de salida que fueron muy acertadas en temas federales no fueron así en los municipales. De repente empezaron a ocurrir situaciones extrañas. Detectamos un operativo de compra de votos como nunca en la historia y eso lo vamos a documentar. Ni queremos mermar el gran triunfo que tuvimos a nivel federal, pero también en las locales. Vimos desatada a la policía estatal. Son cosas que no vamos a dejar de resaltar” , indicó Mejía Berdeja.

“Estoy muy contenta porque vamos a tener a la primera presidenta, Claudia Sheinbaum. Hemos hecho historia, en Coahuila tuvo más de 800 mil votos. Hacemos un llamado, sobre todo a las mujeres y a los frentes feministas, a salir hoy porque es un ejemplo y va a ser una aliada para nosotras las mujeres. Sabemos que hay quienes no comparten con la 4T y he sido respetuosa, pero se me hace triste que se estén pronunciando a través del odio”, dijo.

La candidata de 29 años dijo estar segura de que se obtuvieron más de 22 mil votos de los que se resalta en la diferencia y aseveró que fue un proceso complicado toda vez que empezó en medio de un duelo por la muerte de su padre, Armando Guadiana Tijerina.